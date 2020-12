La hija de Eugenia Tobal cumplió un año y la actriz le escribió una emotiva carta

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIx6vkXhHnl%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAedNDuk81oa64TKX2daeTPtvZCeSa1GQ2AQ6lvUpZCRJZAZCq1vzqwtwZAIIb9JL81pI4riMx11159Gn55UfQIRBnAmaTRoWtmomCleLjltDqeuKA74SECCBkunXjeabIDC1SoQihGPk31DbeypEsmms30Nh0wZDZD View this post on Instagram A post shared by Eugenia Tobal (@eugeniatobal)

"¡Y llegamos a los 12 meses! Yo no creía cuando me decían ‘disfrutala, ¡mira qué pasa rápido!’. Sentía que esos primeros meses eran eternos, tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más. ¡Pero me equivoqué! El tiempo voló́ y aquí́ estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena. Mi niña angelada, protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor. Te amo infinito hoy y siempre. ¡Feliz vida, hija! ¡Feliz primer año! ¡Te amamos!", escribió Eugenia Tobal, feliz de tener en su vida a la pequeña Ema.