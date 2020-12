Rocío Marengo fue eliminada de MasterChef y se despidió con polémica

Rocío Marengo había llegado a MasterChef Celebrity como una de las candidatas a ganar el reality, sus conocimientos de cocina y su participación y subcampeonato en el certamen en Chile la avalaban. Lo cierto es que en la versión argentina no le fue tan bien y quedó eliminada tempranamente.

El regreso de Marengo se hizo sentir en el resto de los participantes de MasterChef, ya que la rubia volvió combativa y ella misma contó que estaba dispuesta a hacer lo que sea para ganar el programa, incluso trampa. De hecho en dos oportunidades lo hizo y fue sancionada. Pero no alcanzó y en la gala de eliminación de este domingo volvió a ser eliminada del reality.

La modelo enfrentó la gala de eliminación con Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga. En esta oportunidad cada participante inició su preparación y debió cambiar dos veces de estación para continuar la elaboración de su compañero. En este juego de enroques, Marengo se llevó la peor parte, tomando la posta del Mono de Kapanga.

Rocío Marengo se quebró frente al jurado - MasterChef Argentina 2020

Fiel a su estilo, la participante expresó que le parecía injusta de la situación, aunque las reglas fueron parejas para todos y nadie corrió con ventaja más allá de las que les otorgaron el azar y la repentización.

Lo que perjudicó a Marengo fue la escasa variedad de ingredientes que encontró en la cocina del Mono, lo que le impidió una mayor gama de recursos. "Tienen un mercado lleno de cosas y agarran tres porquerías. Me parece injusto, es una canasta básica, pobretona. Yo dejé un supermercado y encontré una bolsa de súper", se quejó.

A pesar de las quejas, Roció se las ingenió para preparar unos crepes que había iniciado el Mono, y el resultado no fue el que esperaba. Germán Martitegui resumió el error de la participante: “Hiciste los canelones de la madre del Mono sin conocerla. No sumaste nada". "Le falta cocción", intervino Damián Betular, y agregó: “En ningún momento sentí que Rocío puso algo más".

Quebrada por la situación, Marengo ensayó una justificación: "Le puse garra, quiero darlo todo con mis ingredientes. Considero que es muy injusto". "Si el compañero trae dos productos porque le da lo mismo estar o no estar en la competencia, es un problema del compañero. Yo no me tengo que hacer cargo", señaló siempre apuntando a lo poco que le había dejado el cantante de Kapanga, reviviendo una de las rivalidades del certamen.

Rocío Marengo eliminada de MasterChef Argentina 2020

A la hora de la sentencia, Marengo quedó emparejada con Vicky como las dos preparaciones más flojas, y el mejor sabor logrado por la Griega inclinó la balanza.

"Gracias, ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo una lástima que no alcanzó", comenzó diciendo para despedirse definitivamente de MasterChef Celebrity, y luego agregó: “De mala, nada. Yo estaba jugando, cumplí mi sueño”.

"Los que nos quedamos tenemos que tomar algunas cosas de ella para seguir avanzando en la competencia”, reconoció su archienemigo, el Mono. Con su eliminación, quedan nueve participantes en MasterChef que semana a semana se pone cada vez más exigente.