Juana Viale se cansó de trabajar: "No puedo más"

La actriz que se hizo cargo del mítico programa que se emite por El Trece se mostró muy risueña por una razón: "Mirá los colores que me puse para todos ustedes. La primavera, el verano eterno, los colores. Estoy feliz de que se acerca el fin de año, se los quiero decir, porque no puedo más”.

Luego Juana agregó: "No me esperaba estar nueve meses acá, así que muchas gracias a todos por acompañarme siempre”. Luego la nieta de Mirtha hizo alusión al Día del hincha Xeneize, “voy a decir una cosa que no tenía pensada. ¡Feliz día a todos los hinchas de Boca! ¡Hoy es nuestro día!", dijo agitando sus brazos con expresión de aliento.