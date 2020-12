Brenda Asnicar y el Duki, con coronavirus: "Sos una escoria"

Brenda Asnicar y Duki dieron positivo de Covid 19

“No sabía que tenía coronavirus, y de repente me empecé a sentir mal y dije: ‘Me voy a hacer un análisis’. Y tengo Covid. El resultado estaba en el día…”, contó Asnicar, a quien se la nota bien de salud pero por su voz, un tanto ronca, se puede suponer que tiene alguna molestia en su garganta. En cuanto al estado de salud de Duki, también con coronavirus, sin brindar demasiados detalles, subió una selfie y se limitó a escribir “Covid 2.0”.

Últimamente, la actriz ha sido noticia por los repudiables comentarios que recibe sobre su cuerpo. Por ejemplo, Brenda compartió una foto en la que aparece en medio de la calle luciendo un look llamativo: una remera negra, un short deportivo rojo, medias de algodón y unos tacos rojos muy altos. Junto a la imagen, se dirigió contra los haters: “Te dicen ‘estoy llegando’, salís a abrir y vos tipo… (el que haga un comentario negativo sobre mi cuerpo queda bloqueado forever manga de pet… atómicos)”.

Tanto se cansó de que la critiquen por su cuerpo que en una oportunidad Brenda grabó un video en el que se expresó a corazón abierto: “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo”.

Lo cierto es que tras el video, los comentarios negativos sobre su apariencia no pararon, entonces Brenda cambió la actitud y empezó a responder con fuertes mensajes a quienes la molestaban. En septiembre pasado, ella había publicado una imagen recién salida del baño, mostrando su abdomen y dejando entrever su ropa interior.