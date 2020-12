De "hermanastros" a ir camino al altar: Barbie Vélez se casa con Lucas Rodríguez

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIrB-O9nRWH%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANY7ahurDX2MisNTDPmWrVKaky6ZAPRDOc0gUkLzezJMXSpHNrplZBT8njY2HsJuTZCJ2RfQiZBHbjyIhNrQNtK7ycksf7iVPPcL7Ou0Y7f14BjhKGbXzOLHL7IlXpH61z2iz5ZAi4yoZCSlZB7vpOOc3pCrI70pQZDZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Tras la inesperada muerte del empresario -se suicidó-, la vida de Nazarena y su familia cambió para siempre. Además de sobrellevar la enorme tristeza, Naza tuvo que afrontar la millonaria deuda que dejó Fabián, por lo que los años que siguieron fueron realmente difíciles para la familia, sobre todo para el pequeño Thiago, hijo menor del empresario, fruto de la relación con Vélez.

Lo que nadie imaginaba era que después de la tragedia, las familias Rodríguez y Vélez se iban a unir en el amor. Es que, para sorpresa de todos, en 2017 Barbie Veléz y Lucas Rodríguez anunciaban su noviazgo. En este sentido, semanas atrás Barbie comentó como hizo para explicarle al hijo menor de Nazarena, Thiago -fruto de la relación con Fabián Rodríguez- que estaba de novia con Lucas, ya que el pequeño es hermano de ambos.

"No conviví nunca con él (por Lucas) ni con su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera teníamos mucha relación", explicó la joven y luego agregó: "De entrada le consulté al psicólogo de Titi, para saber si le haría algún daño. Me respondió que no, que tenía muy diferenciadas las familias", reveló la actriz y modelo. Luego, agregó: "¿Sabés qué fue lo primero que me dijo Titi?: ‘Si ustedes no son hermanos...’. Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó. Si no era así, por más que ame a Lucas, no iba a hacer nada que lo perjudicara. Esto fue hablado con todos".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHLwRS1nv-f%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANY7ahurDX2MisNTDPmWrVKaky6ZAPRDOc0gUkLzezJMXSpHNrplZBT8njY2HsJuTZCJ2RfQiZBHbjyIhNrQNtK7ycksf7iVPPcL7Ou0Y7f14BjhKGbXzOLHL7IlXpH61z2iz5ZAi4yoZCSlZB7vpOOc3pCrI70pQZDZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

“Me sorprende mantener una relación tan extensa, me parecer rarísimo. Tres años y medio, ya viviendo juntos, me parece un montón. Él es muy tranquilo, los que lo conocen lo aman porque es muy bueno y la verdad es que siento que el amor me llegó en el momento en que me tenía que llegar, ni hace unos años, ni quizá en el futuro. Era ese el momento, donde estábamos los dos mejor plantados, para poder tener una relación más seria”, expresó Barbie Vélez sobre su relación.