La "mamá" de More Rial denunció amenazas: "Me mandaron fotos con fierros"

More Rial tuvo poco vínculo con su mamá adoptiva, Silva D’Auro, ex esposa de Jorge Rial, a quien acusó de maltratadora. Lo cierto es que desde la separación de la pareja, la hija del periodista trató de crear un vínculo maternal, primero con Loly Antoniale, ex pareja del conductor de Intrusos, pero esa linda relación se terminó. Ahora la nueva “mamá” de More es Jackie Pato .

En diálogo con el programa de Catalina Dugli, “Agarrate Catalina”, Jacki Pato reveló que recibe amenazas en las redes: "¿Viste que hoy está de moda la gente frustrada, decir cosas incorrectas y la cobardía detrás de una pantalla que no sabés ni quién es? No le pongo título a nada, ni siquiera a la gente que me amenazó porque no sé de dónde vinieron, pero me mandaron fotos con fierros, me dijeron que me dejara de molestar y que la dejara de usar a More”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHgtrjeDK95%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANlhTIS3ZB3MdGFTZBHivzpgOtz52ajODqkrDJYnIiOamVjJVbFZACaZCX867QkTlXSDmRhAbkRnSni6OAZCsYyeTJUVlYwoFMRfuNsMdQoavMQugQHyUSvhXTcQpJr2O5ShdumCOCkhKTLTkBZCbQjaOy8gdZAFAZDZD View this post on Instagram A post shared by ♡More Rial♡ (@moreerial)

En cuanto a su vínculo maternal con la hija de Rial, Jackie Pato aseguró que no piensa en cambiar su actitud hacia More por el vínculo que las une es más fuerte que las amenazas: “Por supuesto que no porque el amor no tiene fronteras. Yo vine a la vida de More a sumar y ella vino a la mía para lo mismo, no hay nada ni nadie que me pueda hacer dar un paso para atrás”.

En cuanto a la relación de More con Jorge Rial, Jackie Pato contó que después de la fuerte pelea que tuvieron, cree que More debe mudarse con ella a Miami para seguir su carrera musical: “Yo quiero lo que ella quiera. Si ella desea venirse aquí, aquí tiene su casa. También hay que respetar que el papá de Fran (Francesco Benicio) que está en Argentina y que necesita una autorización. A mí no me gusta pasar por encima de nadie, hay que respetar los lazos familiares”.