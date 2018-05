La hija de Jacobo Winograd está cerca del "Bailando 2018"

“El Bailando para mí es una gran posibilidad de cumplir mis sueños, ya que desde que soy chiquita estoy involucrada con el arte. Estudié cuatro años teatro, dos años canto y uno baile”, contó la joven.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, reveló que ya tuvo su primera experiencia teatral: “Hice un infantil en avenida Corrientes donde bailábamos y me divertía a morir. Voy a tener que seguir aprendiendo si entro al ‘Bailando’, pero para mí es eso, pasión”.

Segura: “Como hija de un famoso, puedo ir y demostrar que la personalidad es diferente”.

Papá celoso

La joven confesó que ama bailar reguetón, aunque su papá es muy celoso. “No va a querer que me toquen, me miren ni nada, todo un tema va a ser. Considero que las previas van a ser muy divertidas, mientras Marcelo me dé una mano con papá, porque hay que calmarlo”, advirtió.