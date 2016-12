Se trata de un joven de 21 años con síndrome de Down, que fue incorporado oficialmente al cuerpo por orden del ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

Junín.- Un joven de 21 años con síndrome de Down podrá trabajar formalmente con los Bomberos de Junín, luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense autorizara el pedido que su familia venía realizando desde 2014.

Al pedido se sumaron diferentes organizaciones no gubernamentales, y ahora el ministro Cristian Ritondo lo designó como planta permanente de la administración pública provincial y del régimen para personas con discapacidades.

El joven deberá cumplir 30 horas semanales de labor, en las que desempeñará diferentes tareas dentro del cuartel de Junín, que depende de la Superintendencia de Seguridad Siniestral de la Policía, como lo hacía anteriormente.

Álvaro Lafarge Sánchez finalizó sus estudios primarios en la Escuela Nº 2 de Junín y realiza diferentes actividades deportivas, entre las que se destaca equitación.

“Él siempre decía que quería trabajar. Un día le preguntamos qué quería ser y nos dijo que bombero. Fuimos a hablar con el jefe de ese momento y nos dijo que no había problema, pero que no sabían cómo tenían que hacer para que Álvaro se sumara. Para todo esto, lo invitó al desfile del 25 de Mayo y se empezaron a hacer los trámites de ingreso como para una persona normal. Pasó todos los análisis y faltaba la firma del ministro de Seguridad. De esta manera, Álvaro se convierte en el primer efectivo down en una fuerza de seguridad de la Provincia”, contó emocionada la mamá de este flamante bombero de 21 años, que es un verdadero ejemplo para todos.