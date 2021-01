La historia detrás del penal de Julio Buffarini

La continuidad de Julio Buffarini con Boca todavía está en veremos. El jugador no ha renovado su contrato que vence este año y tampoco se escuchan rumores de que el club y Buffarini tengan conversaciones al respecto , pero, lo que sí es seguro es que, el penal marcado por el puntero de La Bombonera, no fue una casualidad o algo echado a la suerte. El jugador profesional se acercó a Miguel Ángel Russo y le dijo “ yo quiero patear el quinto ”.

Tras esto, el director técnico de Boca lo vio y nunca puso en duda la capacidad de Buffarini para poder darle el grito final al equipo para que corriera a levantar la Copa Diego Armando Maradona. Pero ¿Por qué quería patear el de la definición? El mismo jugador aseguró que al confirmarse la tanda desde los 12 pasos, ya él sentía la seguridad de que el quinto penal debía ser de él porque no habría forma para que lo errara. Y tras cuatro cobros exitosos, el quinto no fue la excepción y hoy amanecimos con Boca luciendo una nueva Copa de la Liga Argentina .

“Motivación tenemos siempre por el simple hecho de tener la camiseta de Boca. Acá jugamos cada partido como una final. No lo teníamos que dejar pasar por la historia de Boca, por lo que significa Boca. Y no se nos escapó. Desde el momento en el que fuimos a penales pedí el quinto porque estaba convencido de que lo iba a definir, veníamos de un viaje duro y nos repusimos. Sabíamos que no iba a ser fácil. Felicito al rival, que hizo una gran campaña. Pero nos levantamos después de un golpe muy duro”.