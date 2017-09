"La Iglesia no es nuestra, es de Dios", dijo el Papa

Colombia.- Francisco pidió a los católicos involucrarse y recalcó que “la Iglesia no es nuestra, es de Dios”. Lo dijo durante la homilía ante un millón de personas que se agolparon para escuchar su mensaje en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. “No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de ‘prohibido el paso’, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La Iglesia no es nuestra, es de Dios”, sentenció el Papa.