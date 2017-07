La ilusión les sienta bien a los hermanos

–Mario, van a jugar juntos con la selección en un Argentino por primera vez en Neuquén. ¿Es especial?

Sí, por eso y porque estoy por cumplir 40 años y se da que un poco me convocan como referente, me ven físicamente bien y me dicen ‘tenés que estar’. Eso me hace sentir bien, no sólo soy el viejito que aporta experiencia.

–Charly, ¿les gusta esto de jugar en distintas sedes para que todos puedan disfrutarlo? Aparte ustedes conocen esos escenarios...

Es importante estar en cada una de esas plazas, conociendo las canchas. Un torneo muy bien organizado por la Federación, hay mucha gente que está esperando vernos. Me escriben todo el tiempo. Y nosotros tenemos ganas de que empiece: me pasó de ver hace poco el video del 95 y me dieron unas ganas terribles. ¿Si se puede repetir? Seguro, hay que hacerse fuerte de local.

–¿Qué tan importante fue el Integración como preparación?

Mario: Sirvió bastante, porque todos tenemos muchos minutos en nuestros clubes y el torneo se ha jerarquizado. Dejó de ser de transición. Es intenso y competitivo. Sumar a los equipos de Río Negro fue muy valioso.

–¿De la zona que les tocó que opinan? ¿Hay que luchar por el segundo o tercer puesto con Tucumán, el bicampeón, en el grupo?

Charly: Tucumán tiene una base armada con jugadores que juegan en gran nivel. Para nosotros es un momento para emparejarnos. El año pasado, en Firmat, no teníamos a Mario y otras bajas. Ahora, los 12 pueden estar en cualquier momento del partido. La pelota la tiene el técnico.

–¿Al básquet neuquino, como a los chicos, le hace falta un gran resultado como aliciente?

Desde una mirada resultadista, sí. Neuquén está en el momento justo y sería formidable, nos van a estar viendo los chicos. Qué mejor manera que metiendo un podio o llegando lo más arriba posible.

Los hermanos sean unidos por un mismo sueño. Neuquén se encolumna detrás de ellos.

"¿Cómo es Charly como persona? Me lo voy a reservar... Él ha tenido siempre mucho talento. Juntos nos potenciamos”.Mario Sepúlveda. Con humor, habló de su gran hermano.