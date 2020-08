La impactante lista de estrellas que Barcelona pone en venta

El papelón histórico, el 2-8 en Lisboa ante los alemanes, dejó secuelas en el Barcelona . Tanto que varios medios locales aseguran que los dirigentes entienden que todo el plantel es transferible, menos Lionel Messi y otros cuatro futbolistas. Según Mundo Deportivo, el medio más cercano al Barcelona junto a Sport, la junta directiva entiende que la grave situación deportiva exige un recambio total y por eso se viene la "limpieza" del vestuario, aunque no están dispuestos a negociar a Ter Stegen, De Jong y Messi, así como tampoco a los juveniles Ansu Fati y de Riqui Puig.

Otro de los apuntados es Samuel Umtiti, con contrato hasta 2023, pero sus constantes lesiones y sus rendimientos en duda lo ponen en la nómina de los transferibles, de la misma manera que Ousmane Dembélé, parece tener todos los números para salir de Barcelona.

Dentro de la lista de futbolistas que pueden emigrar aparece Ivan Rakitic. El croata desde hace tiempo que no se encuentra cómodo en el club y entiende que no tiene lugar. Su destino podría ser Sevilla, que si bien no cuenta con el dinero para contratar con el volante, la situación parece tan insostenible que estarían dispuestos en Barcelona a negociar y que se pueda quedar con el pase el jugador.

También Jordi Alba podría salir del club, pero tiene una cláusula demasiado alta (500 millones de euros). De todas maneras, en Mundo Deportivo aseguran que en Barça están dispuestos a sentarse a negociar, a pesar de que el vínculo con el futbolista es hasta 2024. También algunas versiones indican que no tendría problemas en sentarse a charlar para transferir a Gerard Piqué y a Sergio Busquet, dos históricos blaugranas.

image.png

Además Antoine Griezmann podría entrar en alguna negociación, aunque no todos los dirigentes ven con buenos ojos dejar salir al francés. Advierten que puede terminar de consolidarse en el equipo, aunque de llegar una oferta muy importante por él (se habla de PSG), no tendría problemas en escuchar las ofertas.

Sergi Roberto, Semedo y Arturo Vidal, tampoco tienen su futuro asegurado. El clima en Barcelona es tan espeso que cualquier puede mirar bien de cerca la puerta de salida.