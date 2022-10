La importante deuda que Wanda Nara dejó en una peluquería de Buenos Aires

Sin embargo, esta vez, la modelo quedó en el centro de la polémica después de que en LAM la acusaran de haber ido a una peluquería y no pagar. “ Wanda Nara fue a la peluquería de su edificio, dijo que se olvidó la billetera y debe 4 mil pesos que la recepcionista no sabe cómo decirle al dueño”, lanzó Pía Shaw sorprendiendo a todos.

“Dejá en paz a la doctora Rosenfeld, vos no sabés que hacer para meter Anita en todo”, le replicó Ángel de Brito con fastidio. “Si la sigue aconsejando esta chica termina mal”, insistió Yanina.

Cansado de las críticas de su compañera a la abogada, el conductor volvió al tema principales. “¿Se olvidó de pagar las cuatro lucas?, pero vive ahí”, replicó Ángel. “Se va a Turquía”, les recordó Pía Shaw. “Pero deja un sobre”, sugirió Andrea Taboada. “Se lo cargan a las expensas”, opinó Ángel. “La peluquería no te lo cargan”, los corrigió Yanina.

“Para que vean que pienso un poco, investigué, parece que gastó mucho más y no tendría créditos en las expensas”, explicó Pía Shaw mientras se comunicaba con WhatsApp con su fuente. “¿Y qué se hizo?”, consultó el conductor. “Células madre y brushing”, respondió la angelita al rato, luego que le enviaran un mensaje con esta información.

Ante la consulta de como era el tratamiento de células madre, las angelitas propusieron llamar a la peluquera para que lo explicara, sin embargo, Ángel de Brito cortó la idea de raíz: “Tampoco decís qué pelo que tiene Wanda Nara. Una peluca de muñeca tiene”.

Insistiendo en su punto, Pía remarcó que no es la primera vez que la mediática hace esto: “La vez anterior quedó debiendo durante 7 meses y no la cargaron a las expensas”. “Con la inflación es un agujero”, opinó Ángel. “No le paga a Carmen, no le paga a la peluquería, no le paga a nadie”, enumeró Andrea.

“Wanda está muy acostumbrada al canje, el tema que la peluquería del edificio no agarra canje porque solo los que viven ahí pueden ir. No te conviene”, cerró el tema Yanina.