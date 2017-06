La impresión de fotos, la moda que promete ser cool

Según los especialistas en el rubro, la impresión de fotos actual es una herramienta ligada a emociones básicas, que trae consigo una necesidad emergente: la reinvención de las memorias. “La impresión en el hogar desde computadoras está en baja, cae entre el 6 y 7% cada año. Sin embargo, detectamos un crecimiento de la impresión que proviene de dispositivos móviles”, señalan desde HP, empresa líder en impresiones. Y en ese sentido, durante un evento en Palo Alto, Estados Unidos, la compañía presentó Sprocket, la nueva impresora portátil de HP para móviles. Ya se encuentra disponible en Estados Unidos y España, y desde hace un año la compañía viene estudiando la relación de los usuarios con sus recuerdos fotográficos y, específicamente, el vínculo con este nuevo dispositivo.

Así detectaron que los usuarios de Sprocket son jóvenes de hasta 25 años. Son nativos digitales, personas que nunca imprimieron. Y encuentran en el paso al papel una posibilidad de conectar de otra forma con sus amigos o familia. La búsqueda es hacer, de algo tan necesario en otros tiempos como una impresión, algo que hoy se definiría como “cool”.

p18-f01-cyv(SCE_ID=102197).jpg Sprocket se conecta por Bluetooth al smartphone y una aplicación permite elegir las fotos de la galería o enlazarlas con las redes sociales. Además, permite sumar texto, retocar la foto y agregarle "autoadhesivos" .

Esta impresora se conecta a través de Bluetooth al smartphone, y una aplicación permite elegir fotos de la galería o enlazar con Facebook, Instagram o Google. El editor tiene diferentes filtros para las fotos. Permite sumar texto y autoadhesivos virtuales, recortar la imagen y hacer un balance de colores. La impresora no usa tinta sino papel Zink (como el las cámaras instantáneas que aún hace Polaroid), por lo que no hay cartucho que se gaste. El papel cambia de color gracias al calor. Las hojas son de 5 x 7,6 cm (2 x 3 pulgadas). La impresora es compatible con Android (desde versión 4.4) y iOS (desde versión 8.0), vale u$s 130 y cada pack de 20 hojas tiene un precio de 10 dólares (en EE.UU.). Está disponible en rojo, blanco y negro, y se espera que llegue a la Argentina en agosto.

El dispositivo acompaña el furor de las cámaras instantáneas como Fujifilm, con sus Instax, y Polaroid. No es el único en el mercado, existen otros modelos como Polaroid Zip, Kodak Photo Printer Mini, Fujifilm Instax Share o Samsung Image Stamp, anunciada en el último Mobile Word Congress en Barcelona, que se lanzará en algunos mercados este año (fue anunciada para abril pero aún no llegó).

Funciona con la voz

Para imprimir sólo hace falta pedirlo

HP decidió aliarse con Microsoft y con Google para poder llevar la voz a la impresión. Así, los asistentes virtuales Cortana y Google Home serán compatibles con varios modelos de impresoras wifi de HP. Google buscará las fotos de unas vacaciones y ordenará imprimir sólo algunas en particular. Si fue un veraneo en la costa, tomará sólo las de la playa, en un ejemplo de lo que se podrá hacer con esta alianza. Desde la empresa HP dijeron que la idea es sumar más alianzas en el futuro con otros asistentes para ampliar el ecosistema y seguir modernizando y mejorando el producto.