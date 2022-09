La increíble excusa de Wanda Nara para no dejar propina en la Argentina

Sin embargo, lentamente, los escándalos empezaron a hacerla quedar mal con el público. El primero y más importante fue el que protagonizó con su empleada doméstica. Las imágenes del lugar donde vivía la mujer y los rumores de que Wanda Nara no le estaba pagando (a tal punto que se llegó a decir que la iban a acusar por trata de personas), hizo que las críticas llovieran contra la hermana de Zaira.

Según dicen, Wanda tenía que estar para la fiesta de inauguración cuando un día antes, y sin aviso, se tomó un avión y se fue a Turquía para negociar los detalles finales del contrato de su esposo Mauro Icardi, para su arribo al fútbol de ese país. Esta situación provocó enojos por parte del canal, sin embargo, la modelo siguió trabajando con ellos.

Tanto es así, que dentro del programa el grupo de Investigadores, conformado Moldasky, Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Wanda, intentaban descifrar la identidad de uno de los participantes que estaba ocultado en un disfraz de camaleón. La pista que tenían era que el famoso en cuestión no se sentaba del lado de la ventanilla en un avión.

Por eso, cuando Karina opinó que era Carlos Tévez quién se escondía bajo el traje, Wanda dio su opinión sobre porque no era el ex futbolista de Boca. “Carlitos debe ir en primera. No va en ventanilla o en pasillo”, argumentó.

“Hay cada millo codito, mi amor”, aseguró Lizy Tagliani antes de prenderla fuego: “El otro día fui a comer con vos y dejé la propina yo que gano en pesos”.

“No tengo pesos, ¿qué querés que deje? Recién llego”, respondió Wanda Nara intentando excusarse, sin embargo, la conductora del programa, Natalia Oreiro la dejó aún más expuesta: “Igual si dejás euros no le va a importar al camarero”.