La inesperada foto con la que la China Suárez le deseó feliz cumpleaños a Nicolás Cabré

A pesar de estar separados hace años, la China Suárez y Nicolás Cabré mantienen una relación excelente, siempre poniendo como prioridad número 1 a Rufina, la hija que ambos tienen en común. Por eso, no es extraño que cada vez que puedan, los actores demuestren el afecto que tienen el uno por el otro.

Meses atrás, fue el propio Nicolás Cabré quien en una entrevista habló maravillas de la madre de su hija.

Cabré China Suárez 2.jpg

“La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios nunca tuvimos problemas. Recién estaba hablando con ella, estamos todo el tiempo, nuestras conversaciones son por y para Rufi. A veces sí discutimos, ella puede estar de acuerdo conmigo o no, o yo con ella, por algo nos separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad es Rufi, siempre lo fue y siempre lo será”, aseguró en ese momento.

“Entonces nos apoyamos los dos. Y no solo la China y yo, también la familia, yo puedo hablar con Marcela, su mamá, sin tener que pasar por ella. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así, porque todo lo vive Rufina, y ella ve a sus padres que son compañeros, y son equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”, agregó.