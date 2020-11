La jugosa suma que gana Ellen Pompeo por ser Meredith Grey

Según Reuters, para 2007 la actriz ganaba cerca de 200.000 dólares por episodio. La mitad de lo que gana su coestrella Patrick Dempsey por el mismo trabajo.

Pero cuando el show pasó de la televisión a Netflix, Ellen Pompeo puso sus cartas sobre la mesa a la creadora de la serie Shonda Rimes. Y según reprodujo para The Hollywood Reporter su conversación fue así. “Lo que sucedió es que fui a Shonda y le dije: 'Si te pasas a Netflix y quieres que el programa termine, me parece bien'”, escribió Pompeo. ““ Pero si quieres que continúe, necesito que me incentiven. Necesito sentirme empoderada y sentirme dueña de este programa ". Y ella dijo:" Quiero absolutamente que el programa continúe. Es la nave nodriza, así que busquemos la manera de hacerte feliz. ¿Qué deseas?".

En la actualidad y tras su jugoso contrato la actriz Ellen Pompeo tiene una fortuna neta valorada en 80 millones de dólares que le ha dejado solo Grey's Anatomy.

Por la 17 temporada del drama médico

Ellen Pompeo está lista para más y así lo hizo saber en recientes entrevistas cuando dijo a sus fánaticos que estaba muy emocionada de regresar a su papel como la doctora Meredith Grey para la 17 temporada de la serie que ahora se transmite en Netflix. Según información filtrada por medios especializados la nueva temporada que se estrenó no solo traerá nuevos personajes, sino que se enfocará en la pandemia del Covid-19 que desde hace más de una año afecta a la humanidad.

La temporada 17 de Grey's Aatomy comenzó a ser aireada este jueves 12 de noviembre en Estados Unidos con un corssover de Station 19, también de Shonda Rhymes, y que contó con dos horas de transmisión.