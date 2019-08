La logística en arena es una de las claves para el ahorro

La arena de fractura representa casi el 15% del costo de un pozo terminado. Es un alto costo en las operaciones no convencionales. Por eso miles de toneladas de este insumo llegan a Vaca Muerta desde Entre Ríos, Mendoza, Chubut o el exterior.

Naturales o combinadas con artificiales (cerámicas o fenólicas), se usan en enormes cantidades para mantener abierta una fractura en la roca madre y poder extraer gas y petróleo.

Se estima que el 60% del costo de un pozo es la etapa de completación y, de ese porcentaje, el 30% corresponde a la arena. El ajuste de costos, según entienden los expertos, pasa por la logística tanto desde el origen como en la última milla.

Entre el 30% y el 40% de cada tonelada de arena puesta en un pozo pertenece al flete, y eso corresponde a convenios sindicales y de insumos de transporte que son prácticamente inmodificables. Por esa razón, se está trabajando en varias vías que pueden disminuir esos costos fijos, como sistemas de transporte a granel, canteras mas cercanas o plantas de producción en Añelo o cercanas.

Por lo pronto, la búsqueda de arenas en Neuquén no ha sido positiva. Pero en Río Negro (Lamarque), YPF extrajo unas 20 toneladas para probarlas en un piloto y las expectativas son altas, confió una fuente reservada.

YPF-TIENE-SU-PLANTA.jpg

Sin embargo, un empresario del rubro minero con pasado en una empresa de servicios especiales explicó: “Que esté cerca implica que el flete total será menor, pero los costos fijos del servicio siguen siendo los mismos”. Y argumentó que la clave está en el denominado handling o manejo de la arena en playas de transferencia, lo que implica “traer arenas a granel y distribuirlas rápidamente y de forma eficiente”.

Dependiendo de la empresa, la tonelada de arena puesta en la boca del pozo varía entre los 160 a 200 dólares, lejos aún de los 80 de Permian. A fines del año pasado, Chevron hizo una presentación en la que comparó los costos de este insumo en Permian y en nuestro país. Entre las diferencias se apuntó al costo del transporte, que cada 100 kilómetros era de 7 dólares en Argentina versus 3 en EE.UU. A esto hay que sumar la escala del negocio (proveedores, equipos operado, operadoras, facilities), que elevan el precio final a más del doble.

El problema de la logística sigue siendo la clave porque ya no hay infraestructura para poder sumar más camiones en las rutas hacia Añelo.

“YPF era el principal impulsor del tren, no por el ahorro derivado del volumen de arenas manejado, sino porque evitarían así las rutas. Este año, en todo Vaca Muerta se usarán casi 2 millones de toneladas de arena, si ese número sube un poco más, ya no hay manera de eficientizar el traslado”, explicó un ex directivo de una productora de arenas entrerriana a +e.

“Ellos saben que con el tren pueden tener un sobrecosto de un par de dólares por tonelada de arena, pero es compensado por la diligencia en el traslado a granel. El tren no ahorraría nada si hay que traer esa arena en barcos”, agregó.

Sin embargo, el empresario minero explicó que todo el traslado se haría por tierra en tren, “lo que a la larga por volumen implicaría una pequeña mejora”.