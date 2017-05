La mujer había sido citada a la escuela por la mala conducta de su hijo. En un momento, ya cuando la charla estaba muy subida de tono por parte de la atacante, esta le dio una cachetada (de revés) a la maestra, porque supuso que se había burlado de ella riéndose. “No te confundas conmigo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la concha de tu madre? No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera”, fueron parte de las amenazas. “No me estoy riendo: es su hijo, no el mío”, fue la explicación que intentó dar la docente, muy afectada por la situación aunque sin perder la calma.

Esto provocó aún más ira en la madre del alumno: “Yo a mi hijo lo crío como se me canta la concha. ¿Entendés? ¿O tenés algún problema?”. A lo que la maestra replicó: “Críelo en su horario. El mío es hasta las cinco”. Finalmente, una mujer que fue con la madre la convenció de irse y terminar la pelea.