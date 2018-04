La misteriosa muerte de un periodista ruso

Los hechos ocurrieron el jueves, pero trascendieron ayer. Su vivienda está situada en la quinta planta de un bloque de la ciudad de Ekaterimburgo, en la parte centro-oriental de Rusia. La hipótesis principal en la que están trabajando las autoridades rusas es que se trató de un suicidio.

Un portavoz de la Policía de la provincia de Sverdlovsk, región a la que pertenece Ekaterimburgo, explicó que la puerta de entrada del departamento de Borodin estaba cerrada desde el interior y que no había indicios de que hubiese sido forzada. La Policía encontró las llaves en el interior de la vivienda, pero no una nota de suicidio. Sin embargo, la jefa de redacción del medio en el que trabajaba Borodin, la agencia de noticias Novy Den, Polina Rumiantseva, aseguró que no cree que la muerte del periodista de 32 años haya sido un suicidio y les pidió a las fuerzas locales que investiguen a fondo.