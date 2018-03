La Mujer Maravilla también fue víctima de acoso y violación

“Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No sólo me violó a mí, abusó de un montón de mujeres”, dijo en una entrevista para The Daily Beast. Y añadió: “No me planteo demandarlo, ya lo han hecho otras mujeres por mí”.

Lynda no quiso revelar el nombre del sujeto y evitó dar mayores precisiones sobre el dramático episodio que padeció.

Por otro lado, la actriz contó detalles de cómo era acosada durante la grabación de la serie de la superheroína. “Hacían agujeros en mi camarín para ver cómo me cambiaba. Al hombre lo encontraron y lo echaron”, recordó.