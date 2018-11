La Muni le quita la cancha a un club barrial del oeste

El año pasado, lo que comenzó como una escuelita barrial se convirtió en el Club Social y Deportivo Estrella del Norte, tras varios años de tramitar la personería jurídica. Sin embargo, piden la tenencia de la tierra desde 2015. “Al principio nos dijeron que no podían darnos nada porque no teníamos personería jurídica, pero cuando la conseguimos directamente nos dijeron que no porque tenían otros proyectos para ese espacio”, contó Diana Bravo, vocal de la institución.