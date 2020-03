La Muni niega que las vecinales estén repartiendo alimentos

Este miércoles, el presidente de la vecinal de 14 de Octubre-Copol, Daniel Zurita, aseguró que uno de los negocios gastronómicos del barrio que decidió donar los alimentos que tenía en el depósito ante la imposibilidad de trabajar. "El comercio decidió no abrir sus puertas para no exponer a los trabajadores, que vienen de todos lados de la ciudad. Entonces, para que no se eche a perder la mercadería, decidió donarla y recurrió a la comisión", expresó.