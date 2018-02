De esta forma, García salió al cruce de las declaraciones vertidas ayer por Marcelo Sampablo, de quien manifestó "no se hace cargo de sus propias falencias y opta por la más fácil que es echarle la culpa al municipio. De todas maneras no me extraña porque ya es una costumbre que están adoptando varios organismos provinciales”.

El funcionario municipal explicó que el plan habitacional “comenzó a construirse sin ninguna autorización, como históricamente ha hecho el IPVU a lo largo de su historia y recién presentaron los planos cuando una parte de las casas ya estaban techadas y a solicitud del propio municipio”.

Y agregó: “Cuando presentan los planos, advertimos que de manera irresponsable estaban dando forma a una súper manzana de casi 33 mil metros cuadrados sin ningún acceso, lo cual es inadmisible. El Código de Planeamiento exige que cada 10 mil metros se debe hacer una cesión al dominio público para apertura de calles tanto por cuestiones de seguridad como de prestación de servicios”.

García detalló que “a partir de esta situación, solicitamos hacer una cesión al dominio público para la apertura de calle Cayastá, en el sentido norte-sur”. E indicó que a mediados de diciembre pasado "se registraron los planos definitivos en el municipio, y ahora el IPVU debe hacer la registración de planos del PH en la Dirección de Catastro". Y sostuvo que “hasta tanto Catastro de la provincia no le apruebe al IPVU la mensura correspondiente, seguramente Camuzzi no autorizará el servicio de gas”.

