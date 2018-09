En el primer párrafo de su descargo, la interprete oriunda de Cultra Có (que actuó en el film de aventuras protagonizado por Maite Lanata), explicó por qué no asistió a la función en el Español donde el director y otros integrantes del elenco de la realización tuvieron un ida y vuelta con el público.

"He decidido no ir a la presentación de YANKA aquí en Neuquén por el maltrato recibido por el docente y director Iván Abello neuquino ; quien armó está presentación en el cine Español ; no me presente por todo el daño emocional vivido el año pasado y parte de éste año en Aimé la serie", señaló haciendo referencia a la producción sobre la cantora Olga Elisa Painé que lanzó este año.

Precisamente, cuatro años después de el rodaje de Yanka, Aymará se puso en marcha para concretar el proyecto sobre la cantora mapuche-Tehuelche y se alió en el trabajo de dirección a Abello.

"Te voy a recordar tus mensajes Iván: 'No me ropas las bolas' ; 'Vos no vas a poder' ; 'Estás loca' ; 'Estas sola' , 'Vos no podes dirigir' ; 'Me meto en el set porque soy el director'; 'No la escuchen' ; 'Ella no sabe nada' ; 'Es boba' ; 'Estudiá'; 'No te hagas la directora'.

"A Iván lo sumamos como director asistente para me acompañe en mí sueño artístico más importante como autora y en mí primer dirección, y a quien solo conozco laboralmente, quiso sacarme de mí propio set el año pasado avalado por otras personas; sentí que me moría...", sostuvo Rovera.

"De ninguna manera apoyo el maltrato; el destrato el bulling que me armaste ; la subestimación; las mentiras ; la traición ; el fraude ; las amenazas recibidas ; la difamación me reservo muchas más cosas dolorosas", añadió.

En cuanto al momento que eligió para alzar su voz, la realizadora argumentó: "Me mantuve en silencio hace más de un año por respeto a YANKA; de la cual participe como actriz hace más de 4 años atrás y se estreno ahora prometí no hablar para no perjudicar el estreno en Bs As; ni el de Neuquén. Como ya pasó, quiero contar lo que viví hace meses con Iván Abello quién no representa los valores morales ; el amor a la tierra ; te ví tirando cenizas y cigarrillos en las araucarias ; ni el amor así mismo y ni el respeto a los demás ; ni tampoco te importó Aimé ; ni las comunidades mapuches ni nada de eso que decís".

"Luego de casi 20 años de trabajar en cine y tv con grandes directores; productores ; actores quiero sacarme esto de mí cuerpo que me pesa y duele y por todas aquellas mujeres silenciadas de la industria ,actrices ; directoras ; técnicas etc", remarcó.

"La luz siempre es más fuerte que la oscuridad y fui abrazada por tanta gente cuando creí que perdía la serie y cuando me quedé sin un peso. Gracias; Iván Abello por hacerme más fuerte por qué ahora , no te tengo miedo".