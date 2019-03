“No eliminé mi usuario, sólo desinstalé la aplicación. Mi arroba va a seguir estando… Sé que si quieren seguir hablando podemos hacerlo por Instagram. Les juro por Dios que voy a estar más activa y que vamos a hablar. Me voy a poner las pilas para que no perdamos contacto. Es lo que menos quiero. Y nada, me saturó Twitter”, aclaró.

La campeona del Bailando no tiene problema en decir lo que piensa (por ejemplo, se ha mostrado a favor de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito), lo que le ha costado algún que otro escándalo con otras figuras mediáticas, o bien con los propios usuarios de la red social.

En este sentido, semanas atrás intentó hacer un simple chiste a raíz de un desafío viral en el mundo y todo terminó en un gasto de energía para pedir disculpas por una pavada: en un tuit escribió: "¿Alguien me presta un bebé para tirarle queso en la cara? Necesito". Y miles de tuiteros la cuestionaron.

En tanto, en otro momento, la neuquina se cruzó con el politólogo Agustín Laje por el feminismo. “Uno ve a los hombres gritar en cuero en la cancha y no se genera lo mismo, no entiendo cuál sería la diferencia. Hace poco no le permitieron a una mujer amantar en un espacio público”, había dicho Sofi en un almuerzo de Mirtha Legrand, y Laje le saltó a la yugular a través de Twitter. "El feminismo es eso que con muy poco te hace creer que tenés un pensamiento original, revolucionario y profundo, a pesar de que destaques por dejarte 'cosificar' por Marcelo Tinelli. 'Las tetas hacen más ruido que las tetillas del hombre'. Una lastimosa muestra más de cuánto desea la gente pensar que piensa", fue su mensaje.

Irónica, Morandi le respondió con un comentario en la misma publicación. "Gracias por dedicarme un posteo Agus! Entre eso y tus seguimiento a las tangas que me ponen en el Bailando, solo falta que me invites a comer! Besos!".

