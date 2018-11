“Uno ve a los hombres gritar en cuero en la cancha y no se genera lo mismo, no entiendo cuál sería la diferencia. Hace poco no le permitieron a una mujer amantar en un espacio público”, había lamentado la participante del Bailando 2018, luego de que Valeria Mazza-quien también estaba en la mesa de La Chiqui- dijera que no está de acuerdo con el feminismo cuando "la mujer pierde femeneidad en esa lucha". "Un grupo de mujeres gritando en topless en un espacio público no me representa", resaltó la modelo.