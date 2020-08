La nueva estafa, una tentadora herencia de 6,7 millones de dólares

Alí sabe que no somos parientes ni por asomo de su cliente, pero busca sacar una tajada de semejante herencia. De hecho, nos novelará en su correo electrónico que "todos los esfuerzos para localizar a su familia (la de su cliente) no fueron fructíferos”.

Y acá es cuando se pone buena la propuesta, porque nos invita a participar de un delito prestando nuestro nombre para cobrar la herencia.

“Mi propuesta para usted es buscar su consentimiento para presentarlo como familiar del difunto y beneficiario de los fondos porque usted tiene el mismo apellido. Entonces podemos compartir la cantidad en un porcentaje acordado mutuamente”, dice el mail que nos hace sospechar que si no es abogado el que escribe conoce sus manejos.

Alí nos propone realizar un oscuro negocio, una estafa, y después, el mismo estafador, nos quiere hacer creer que tiene que hacer todo en el marco de la ley para que evitemos desconfiar de él.

"El proceso y la transferencia de los fondos a su cuenta se ejecutarán bajo un arreglo legítimo que nos protegerá a usted y a mí de cualquier infracción de la ley”, aclara el estafador en el mail mientras pretende ganar nuestra confianza.

Con la oferta lanzada, el generoso abogado de Dubai nos invita a responderle el correo para proporcionarnos más detalles y se despide con un saludo.

La respuesta a ese correo llegará con el pedido de datos de nuestra cuenta bancaria para materializar la transferencia de la herencia, pero, como es de costumbre en este tipo de maniobras de estafa, primero tendremos que depositar determinados montos y así es como nos sacará dinero fácil o incluso accederá a todos nuestros datos bancarios y desmantelar nuestra cuenta dejándonos endeudados hasta las cejas.

Para aquella persona que no sea precavida, le contamos que googleamos al generoso Fahad Harouni Alí, que no es una persona real, y lo primero que arroja el buscador son casos de estafas y notas periodísticas de 2014 que se publicaron en España alertando a la población sobre este tipo de maniobra.

Es decir, por mas tentador y sencillo que parezca, es una estafa y si usted accede va a perder dinero que jamás va a recuperar porque incluso ubicarlo físicamente en un lugar a los estafadores será una ardua tarea para los peritos informáticos y los conflictos de competencia internacional para realizar la demanda sepultaran su interés por seguir adelante con ella.

Si le llega este tipo de propuestas, ya que también hay una viuda de un magnate suizo que palabras más palabras menos hace una oferta similar, borre los mails y alerte a sus familiares.

Acá le dejamos el correo completo que envió Fahad Harouni Alí a una vecina de Neuquén

Estimada XXXXXXXX Cuadros,

Sé que esta forma de comunicación no es el canal más seguro para transmitir un mensaje de esta importancia, pero en este momento es el medio más rápido disponible para mí, por favor tengan paciencia conmigo.

Me comuniqué contigo por tu apellido. Mi nombre es Fahad Harouni Alí, un abogado con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Un cliente mío fallecido, de nombre Sr. Luis Alfredo Cuadros, quien aquí en adelante será referido como mi cliente, murió como resultado de una enfermedad cardíaca en mayo de 2010. Me he comunicado con usted para que me ayude a reclamar el dinero valorado. a $ 6.7 millones de dólares estadounidenses que dejó mi cliente fallecido. No tiene parientes más cercanos y todos los esfuerzos para localizar a su familia no fueron fructíferos.

El banco me ha emitido un último aviso para contactar y presentar a sus familiares para el reclamo, mi propuesta para usted es buscar su consentimiento para presentarlos como mis familiares difuntos y beneficiarios de los fondos porque usted tiene el mismo apellido. para que se le pueda pagar el producto de la cuenta de mi cliente fallecido. Entonces podemos compartir la cantidad en un porcentaje acordado mutuamente.

El proceso y la transferencia de los fondos a su cuenta se ejecutarán bajo un arreglo legítimo que nos protegerá a usted y a mí de cualquier infracción de la ley.

Al recibir su respuesta, le proporcionaré más detalles.

Saludos,

Fahad Harouni Alí.