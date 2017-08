"La oferta del Zenit me movió el piso, pero estoy bien acá"

“Es una cifra muy grande, pero siempre estuve tranquilo en Boca. Me pone contento, demuestra que estoy haciendo las cosas bien”, reconoció y agregó: “Tengo que mejorar muchas cosas y me estoy sintiendo más cómodo con el correr de los partidos, pero no me importa quién haga los goles, mientras tire buenos centros y la meta Benedetto. Lo importante es que gane Boca”.

Hoy firmaría Nández

Boca está a la espera de que el cupo de extranjeros pase de cuatro a cinco jugadores, para que hoy pueda viajar el volante uruguayo Nahitan Nández para cumplir con la revisión médica correspondiente y después firmar el contrato que lo ligaría al club por tres años.

Dos en la mira de Sampaoli

Darío Benedetto y Pablo Pérez están en la mira del entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli.

El DT del combinado albiceleste continúa con su ciclo de reuniones con futbolistas ya convocados o convocables. Tras una extensa gira por Europa con los jugadores que militan en el Viejo Continente, el entrenador llegó al país y apuntó a dos de las figuras del conjunto xeneize.