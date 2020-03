La OMS le advirtió a los jóvenes que el coronavirus puede llegar a matarlos

En los últimos días, en varias ciudades se multiplicaron los casos de jóvenes que no respetan la cuarentena recomendada por las autoridades sanitarias, en algunas geografías, y obligatoria en otras (como en la Argentina). Es que buena parte de la personas no caen en la cuenta de la gravedad de la situación y no toman recaudos por considerar que el coronavirus es una enfermedad que solo afecta a la gente mayor.

La advertencia de la OMS llegó en momentos en que la pandemia ya provocó 265.495 infectados y 11.147 muertos en más de 160 países.

Ghebreyesus había advertido el jueves que si bien el virus golpea especialmente a los mayores de 60 años, "hay también un número significativo de jóvenes sin enfermedades previas que han fallecido" en esta pandemia.

"El coronavirus no sólo mata gente mayor. Hay casos de jóvenes sanos que han sufrido complicaciones graves", aseguró el director de la OMS.

Por eso insistió en que, aunque el coronavirus es una enfermedad más peligrosa para las personas mayores, "todos tenemos que evitar la infección". Desde la OMS siguen insistiendo en que el aislamiento es la medida más eficaz para luchar contra el virus.

A su vez, Ghebreyesus le pidió a los millones de personas en Europa, Latinoamérica o China que están en cuarentena o bajo medidas de confinamiento parcial a causa del coronavirus, que apelen a la creatividad para no descuidar la salud física y mental.

“Coman de forma saludable, lo que ayuda al sistema inmunitario a funcionar adecuadamente”, dijo, antes de enumerar una serie de principios que todos deberían tener en cuenta: limitar el consumo de alcohol, evitar bebidas azucaradas, hacer ejercicio y no fumar porque esto aumenta el peligro de padecer de enfermedades graves si se contrae covid-19.

En ese sentido, recordó que no hay que estar sentado en la misma posición por demasiado tiempo y que hay que levantarse para hacer una pausa de 3 minutos cada 30 minutos. A su vez, recomendó buscar ejercicios en internet, escuchar música y subir y bajar escaleras a pie.

En cuanto a la salud mental, Ghebreyesus dijo que es normal sentirse “estresado, confuso y temeroso” durante este período, pero hablar con gente que uno conoce, confiar y ayudar a otros que lo necesitan puede ayudar.

“Escuchen música, lean un libro, jueguen algo e intenten no ver o escuchar demasiadas noticias si esto les provoca ansiedad”, aconsejó.

Asimismo, el director de la OMS enfatizó la gran importancia que tiene contar con fuentes veraces de información y dijo que su organización pondrá en funcionamiento un sistema de alertas, que incluirá las informaciones más recientes sobre el coronavirus y funcionará a través de Facebook y Whatspp.

Por ahora ha empezado a funcionar en inglés, pero Ghebreyesus prometió que la próxima semana estará disponible en varios idiomas.

