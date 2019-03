La opinión de los que saben sobre cómo viene la vendimia 2019

POR JOAQUIN HIDALGO - Especial

El año en curso está siendo bravo para los argentinos: con ánimos caldeados, inflación mediante y luego de un 2018 fuera de todo registro en aumentos, la sábana de 2019 otra vez parece corta frente a la fría realidad. El vino no es la excepción. Mientras que los productores de uva están en pie de guerra con las bodegas por el precio de la uva –que está planchado desde 2018–, las bodegas están llenas de vino que no pudieron vender el año pasado porque el consumo perforó su mínimo histórico (19,5lts per cápita), justo en un año en que la cosecha fue buena en cantidad.