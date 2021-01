La Pampa: usarán ivermectina contra el coronavirus

Para la próxima semana es probable que en la provincia de La Pampa se empiece a aplicar la ivermectina en pacientes que estén bajo tratamiento por el coronavirus . Esto lo dio a conocer el jefe del área de salud del gobierno provincial, Mario Rubén Kohan; quien aseguró que se utilizará un medicamento especial cuya composición es pura totalmente y no será la misma utilizada por veterinarios y que contiene otros componentes que alteran la pureza de la ivermectina.

“ Para el jueves de la semana próxima, si no hay inconvenientes de logística, vamos a contar con el medicamento para iniciar el tratamiento , el fármaco es químicamente puro y apto para el uso en humanos, ya que actualmente existe mucha gente que recurre a moléculas impuras que son para uso veterinario”, indicó Mario Rubén Kohan.

MARIO KOHAN IVERMECTINA.jpg Mario Kohan, aseguró la aplicación de ivermectina en La Pampa como tratamiento al coronavirus.

“Yo quiero manifestar que no somos ingenuos. Hoy la ivermectina, aún las moléculas que no son aptas para consumo humano, se están consumiendo en muchas partes del país. Esto es una realidad que no podemos ignorar y la provincia lo que pretende es incorporarse en un programa de intervención monitoreado y ordenar su uso adecuado”, finalizó Mario Rubén Kohan, con respecto a la nueva opción que plantean en La Pampa para luchar contra el coronavirus.

¿Qué es la ivermectina?

La ivermectina es un medicamento creado en base a la avermectiba B1a y B1b, estos son derivados macrocíclicos de la lactona producidas por una actinobacteria. En humanos, se utiliza en forma de comprimidos para el tratamiento de algunas enfermedades provocadas por parásitos y en forma de crema para el tratamiento de la rosácea. Mientras que en los animales (cuyo uso es común), se utiliza en forma inyectable o igual por comprimidos y dosis muy reguladas para el tratamiento de nematodiases, garrapatas, sarna y otras enfermedades.