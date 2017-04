La pelea por el poder salió a la luz por fallos arbitrales

La bronca de los jugadores azulgranas por un partido que se le escurrió sobre la hora como el agua entre las manos y el ingreso intempestivo del presidente Matías Lammens al vestuario del árbitro para reprocharle el “grosero error” (ver aparte) dieron margen para que los programas de TV, radios y diarios instalen que se está favoreciendo a Boca, líder del torneo, y perjudicando a San Lorenzo, tercero a seis puntos.

Pero, de fondo, no se habla de un error arbitral sino de la disputa por el poder entre Daniel Angelici, vicepresidente en la nueva AFA que comanda su amigo Claudio Tapia, y de Marcelo Tinelli, a quien le dieron un cargo menor, como secretario de Selecciones Nacionales.

Luego de muchas idas y vueltas para elegir a un nuevo presidente, se llegó a un acuerdo para que Chiqui se siente en el sillón que había dejado vacante Julio Grondona. Los cargos de peso del Comité Ejecutivo se designaron entre los aliados a Tapia (Moyano, Angelici, Blanco, Russo, entre otros), dejando afuera a clubes pesados como River y San Lorenzo.

En este escenario, aparecen potenciados los errores arbitrales de la última fecha que favorecieron a Boca y perjudicaron a San Lorenzo por una supuesta conspiración dirigencial.

Esta situación no hace más que ensuciar a un deporte que desde el juego es maravilloso tanto como el 4-3 de Tigre sobre el Ciclón, pero que sumergido en un mar de negociados por intereses particulares, hasta lo que suene más inverosímil podría ser la más pura verdad.

Las polémicas que le dieron puntos al Xeneize

Gol mal anulado a Banfield

En Banfield - Boca el árbitro Darío Herrera cobró mal una posición adelantada a Cvitanich cuando el encuentro estaba 0-0. La jugada fue muy justa, pero el que estaba en offside era Bertolo y no el delantero. El Xeneize lo ganó 2-0.

Offside de Solís ante Defensa

En el gol que le dio la victoria a Boca ante y Defensa y Justicia, Solís estaba en offside. Una jugada muy fina, pero que terminó favoreciendo al líder del torneo. En tanto, a Boca no le dieron un penal en la derrota contra Talleres por mano de Komar.

Una ayuda indirecta

Los fallos arbitrales que le dieron el triunfo a Tigre ante San Lorenzo le dieron una mano a Boca que se alejó del que era su escolta. Por esto, se instaló en los medios que la disputa entre Tinelli y Angelici en AFA se trasladó a la cancha.

Lammens pedirá a la AFA que Delfino sea sancionado

Como nunca antes le había pasado, al cierre del partido entre Tigre y San Lorenzo, Matías Lammens ingresó de manera intempestiva al vestuario del árbitro Germán Delfino para recriminarle su actuación.

“Yo no soy de ver complots pero en este caso algo raro hubo, no tengo ninguna duda. Algo pasó. No soy boludo y no empecé ayer en esto del fútbol. Lo del juez de línea en el partido con Tigre fue demasiado raro”, le dijo el presidente azulgrana.

Después de quedarse con las manos vacías sobre la hora tras la excursión a Victoria, el dirigente le reclamó por el penal y el último gol donde Miérez está en posición adelantada. Ambas jugadas en los últimos cuatro minutos del partido. “Es cierto, hablé con Delfino, yo estaba muy enojado. Pero el error en el cuarto gol de Tigre fue grosero”, dijo Lammens.

Sanciones

El presidente aseguró que el enojo no quedará reducido sólo a declaraciones y que se quejará ante la AFA. “Vamos a mandar una nota muy fuerte a la AFA pidiendo que se sancione a Germán Delfino y al juez de línea Diego Verlotta”, finalizó el titular del Ciclón.

Angelici, molesto con las “polémicas instaladas”

Daniel Angelici mostró su disconformidad por la polémica instalada, entre otros, por el periodista Gastón Recondo, sobre que los árbitros benefician a Boca y perjudican a San Lorenzo.

“Yo trato de ver el fútbol objetivamente y los árbitros se equivocan en muchos partidos. A veces benefician y otros, perjudican”, dijo el presidente de Boca y agregó: “Me molesta que traten de instalar que hay injusticias con ciertos equipos a una semana de haber asumido”, expresó en el programa de TyC Sports Estudio Fútbol.

“Los periodistas también se tienen que sacar la camiseta porque el periodismo tiene que informar”, sentenció duramente Angelici.

Además, el nuevo vicepresidente electo de la AFA reiteró que no quiso beneficiar a Boca en las escuchas difundidas con Fernando Mitjans: “No dije nada que no volvería a hacer si veo que están perjudicando a mi equipo”, afirmó.