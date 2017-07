La pelota en el aire: el Argentino ya es oficial

El presidente de la Federación Neuquina, Jorge Comoli, junto al vice, Sergio Gatti, y el secretario de la entidad, Sebastián Caligari, realizaron en un hotel céntrico el lanzamiento del certamen que contará con la participación de doce selecciones. Del encuentro participaron también el subsecretario de Deporte y Juventud, Luis Sánchez, el entrenador del equipo, Pablo Romero, y Guillermo Saavedra, uno de los integrantes del plantel.

En la oportunidad se presentó el logo oficial de la competencia. Nahuel Maretich, su creador, explicó: “La idea fue crear algo más que una imagen que transmitiera valores y conceptos. Fuimos un poco más allá e hicimos un imagotipo con una tipografía de fácil lectura. Elegimos tonos verdes que evocan la naturaleza de nuestra provincia. La imagen es una pelota con gajos orgánicos que denotan la fluidez de nuestros ríos y de nuestro juegos. Todo a su vez confluye para formar la imagen final de nuestro campeonato”, contó.

Pablo Romero confirmó para el próximo miércoles a las 20 el primer amistoso del Verde, en Plottier, con jugadores de Centro Español y del club Plottier y para el viernes en Independiente con un combinado de jugadores del Rojo, Pacífico y El Biguá.

Valentina Caudana, de MuSa Live, la empresa que comercializará las entradas, informó que costarán $100 de lunes a miércoles y de jueves a sábado, $150. También se venderá un abono de $500 para ver todos los juegos. Se podrán adquirir en las sucursales de Saturno Hogar y Todomúsica, en esta capital, así como en las propias sedes.

"Vamos a tratar de hacer lo mejor para poder hacer podio y llegar lo más alto posible en el torneo”.Guillermo Saavedra. El pivot arribó ayer.

La Selección se muda a Pérfora

El seleccionado neuquino que dirige Pablo Romero trabajará hoy en Pérfora: J. Ruiz, A. Pérez, C. y M. Sepúlveda, S. Farías, S. Rodríguez, F. González, J. Fedele, C. Paredes, L. Riego, C. Boudet y G. Saavedra, que llegó ayer.