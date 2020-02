La plaga de tucura sapo afecta a la actividad agropecuaria

El funcionario habló sobre los daños que puede causar la plaga y dijo que, sobre todo, son en la actividad agropecuaria y, en menor medida, en la población. "Tiene cierto impacto en la población porque avanzó sobre escuelas, sobre pueblos, sobre algunas localidades y esto hace que la gente entre en pánico. La afectación pasa sobre la actividad agropecuaria, pero al avanzar sobre los vecinos también requiere un control para evitar el temor que se tiene", aseguró Medina.

Al mismo tiempo, aseguró que a diferencia de otras especies, la tucura sapo no vuela, pero "esto no quiere decir que no tenga desplazamientos importantes. Este grupo de tucuras suele llegar a zonas pobladas y ahí es el impacto".

Respecto al trabajo realizado por el Senasa, el coordinador dijo que "el primer objetivo es poder contener la plaga pero pensando en el largo plazo y en lo que va a pasar en la segunda mitad del año porque el crecimiento de esta plagas es casi exponencial y la capacidad reproductiva es muy alta".

