La polémica por el aborto ahora llegó a las mascotas

Desde la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti aseguran que la práctica implementada es una “aberración”. En su muro de Facebook expresaron que “lo único que logran es aumentar la fauna urbana y que sigan el maltrato y el abandono. Señora veterinaria de Zoonosis, revea esto por favor, por el bienestar de animales y personas. Muy penosa su actitud”.

Las expresiones vertidas en las redes sociales abrieron el debate, y allí se coló inevitablemente la reciente discusión que divide las aguas por el aborto legal en Argentina. “Esta aberración no tiene nada que ver con defender la vida”, fue el comentario de una usuaria.

“Exponen al animal a un estrés y riesgo muy alto y al final no le hacen nada. No se puede tener un doble discurso, eso hace mal, genera confusión, maleduca a la gente”.Mónica Acosta. Voluntaria y colaboradora del refugio de la Isla Jordán

“Lamentable lo de estos provida, en todas sus intervenciones lo mismo!!!! Me gustaría que ellas después se hagan cargo de todos los cachorros que quedan abandonados, padeciendo hambre, frío y el maltrato de la misma gente”, agregó otra vecina.

Y más abajo otra comentarista lanzó en repudio al accionar del Municipio: “Hasta dónde vamos a llegar, qué hipocresía. ¿Nadie piensa que esos animalitos van a quedar abandonados?”.

90 perros ingresaron a la guardería canina de la Isla Jordán en el último semestre.

María Acosta no forma parte de la asociación, pero como voluntaria y colaboradora del refugio de la Isla Jordán, también criticó esta situación. Por un lado, promueven la adopción de perros y por el otro se deja a decenas de animales en las calles. Sin ir más lejos, en el último semestre ingresaron al predio más de 90 perros abandonados.

“Exponés al animal a una situación de estrés y riesgo muy alto, y al final no hicieron nada. Eso es lo que hace mal. El doble discurso genera confusión, maleduca a la gente”, advirtió Acosta.

Críticas al doble discurso oficial

“Este no es un problema ético. Cuando se toma la decisión de combatir la superpoblación de perros, hay que evitar la procreación a toda costa. Por eso no se entiende. Y si el profesional no está capacitado para afrontar esa tarea, hay que buscar otro”, sostuvo la colaboradora del refugio canino de la Isla Jordán, María Acosta. Y agregó: “Abramos los ojos y empecemos a ver cuál es el origen del problema, la ausencia del Estado, y cómo podemos solucionarlo. Si vamos a castrar, castremos a todos, de forma masiva”.