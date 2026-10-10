Rolando Figueroa va por un mega hub de transporte y busca inyectar 100 millones al aeropuerto

El mandatario provincial detalló sus planes para renovar la terminal aérea y complementar su crecimiento con el desarrollo de las rutas. Cómo se transformará la región.

Ante un crecimiento demográfico que presiona la demanda de servicios y obras públicas, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que busca hacer una decidida apuesta a la conectividad. Lo hará a partir de un plan de obras viales inédito en Neuquén y una renovación del aeropuerto Presidente Perón , en la capital. Este plan incorpora una mirada integral del transporte, con la combinación de vuelos con trenes, colectivos y traslados urbanos.

"El aeropuerto no está a la altura de nuestra ciudad, de nuestra capital, de nuestra provincia y de nuestros ciudadanos", reconoció Figueroa durante una extensa entrevista con LM Neuquén y LU5. "Nosotros estamos buscando la manera en la cual al aeropuerto de Neuquén se le incorporen 100 millones de dólares para mejorarlo. Ese es nuestro objetivo", señaló.

El mandatario explicó que buscan generar un hub de transporte para conectar la capital neuquina con otros puntos en el interior provincial. "Estamos lanzando en los próximos días un concurso para el diseño de todo el hub de transporte de Neuquén", afirmó.

"Nosotros queremos que desde el aeropuerto salga el tren al valle y al interior de Neuquén. Y tener también una terminal de ómnibus que esté combinada con los vuelos. Es decir, que yo pueda sacar un vuelo a determinado lugar de Neuquén combinado con el transporte de colectivos que salga de la misma terminal", dijo y aclaró que buscarán que los taxis también salgan desde la misma terminal aeroportuaria. Además, que también exista un hotel en ese lugar para hacer todas las combinaciones necesarias.

De esta manera, buscan potenciar el transporte aéreo en la región, no solo con la posibilidad de hacer combinaciones también por la vía terrestre, sino a partir de la incorporación de nuevos vuelos al interior provincial.

Claudio Espinoza

Figueroa recordó que en las últimas semanas se pusieron en marcha los vuelos a Chos Malal y al aeropuerto de Chapelco, que fue recientemente remodelado. Su objetivo, según adelantó, es sumar también vuelos a Villa Pehuenia-Moquehue, lo que requiere la creación de una nueva terminal.

Aunque aún no está definido su emplazamiento, la premisa apunta a generar una terminal aérea para que los turistas puedan llegar por avión a disfrutar de un destino valorado por su riqueza gastronómica y la presencia del centro de esquí de Batea Mahuida.

"Nosotros consideramos que el turista hoy se desplaza de otra manera", aseguró el mandatario provincial.

Rutas, conectividad y servicios

Al desarrollo del transporte aéreo, la gestión actual también suma el desafío de desarrollar más rutas pavimentadas en distintos puntos del territorio provincial. "Estamos haciendo 1050 kilómetros de ruta, es decir, los neuquinos estamos haciendo lo que se hizo en toda la historia, lo estamos haciendo en 2 años", señaló.

Entre otras obras, destacó el desarrollo del Camino de la Fe, con alto potencial turístico. "Es una ruta de 700 kilómetros de norte a sur de la provincia. Unirá seis pasos internacionales pavimentados con Chile y conectará 20 localidades argentinas con 20 lagos", dijo y agregó: "Va a ser un circuito que será un atractivo internacional".

"Esto va acompañado de distintos accesos a las localidades; también estamos mejorando la conectividad de cada uno de los lugares. Cada kilómetro de ruta está hecho con fibra óptica al lado", aseguró.

Ante el desarrollo de estos 1050 kilómetros de ruta, también se avanza en la promoción del camino de la fe y la atracción de nuevas inversiones vinculadas al sector turístico. "Para que cuando se culminen esas rutas ya estén los servicios para disfrutar de nuestra provincia entera", afirmó.

Claudio Espinoza

Las obras para atender el crecimiento

Figueroa aseguró que llegó a Casa de Gobierno para asumir una deuda histórica de infraestructura. "Heredamos un déficit de infraestructura que no figura en los registros contables de ningún tipo, pero sí figura en el quehacer cotidiano de la gente", dijo y aclaró que espera que para fines de 2028 se pueda saldar ese atraso para alcanzar niveles superavitarios en la materia.

"Por ejemplo, en la capital neuquina estamos haciendo una toma del lago Mari Menuco que va a proveer, precisamente agua para el millón de habitantes o más", dijo en base al flujo migratorio que recibe la región.

"Queremos que a fines del 2028 ya la provincia pueda ir generando un superávit para poder generar un fondo soberano que sirve en varios planos", dijo y agregó: "Primero para, de alguna forma, ser el garante de que, si existe una disminución de ingresos, exista una forma en la cual uno se pueda sustentar, pero fundamentalmente para tener un fondo inembargable que tiene que ser invertido para que la economía crezca".