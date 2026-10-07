Vaca Muerta despega, el aeropuerto de Neuquén hace cola

Neuquén invita al mundo a conocer Vaca Muerta, su ciudad o sus lugares turísticos, pero el Presidente Perón no acompaña lo que la potencia neuquina desarrolla.

Tres vuelos casi simultáneos alcanzaron este martes para desbordar los accesos y el estacionamiento del aeropuerto de Neuquén . Una fila para entrar, otra para encontrar un lugar y una más (eterna) para salir. A menos de dos semanas de la Argentina Oil & Gas Patagonia, la terminal vuelve a exponer sus pornográficas limitaciones para acompañar el crecimiento que la provincia promociona.

La cola de vehículos se extendía desde la casilla que entrega los tickets de ingreso hasta superar la rotonda de acceso, en el entorno de Belgrano y San Martín. Una sola casilla habilitada (la única) convertía el ingreso en un trámite lento para ingresar.

Adentro, el estacionamiento saturado. Como siempre, taxis, remises y autos de alquiler ocupan el frente inmediato de la terminal, entre vehículos acumulados y sin un ordenamiento visible. Recoger o dejar a alguien obliga a buscar un lugar lejos de la puerta y caminar bajo la lluvia, el viento o el sol inclemente, fenómenos recurrentes del Neuquén.

La salida completaba el cuadro: al menos tres filas de autos confluían en una única casilla de cobro, con demoras que podían acercarse a media hora. Después de esperar para entrar y estacionar, había que esperar para pagar y salir. Un mecanismo que prolonga la permanencia de los vehículos precisamente cuando más necesario resulta despejar el lugar. "Pasa siempre", dice la risueña señorita del peaje.

Sebastian Fariña Petersen

En junio de 2024, la columna “Neuquén: poco aeropuerto para Vaca Muerta ”, advertía sobre la distancia entre las promesas de desarrollo y la infraestructura disponible. Más de dos años después, esa contradicción sigue teniendo una expresión concreta: la puerta de entrada a la provincia no logra administrar con fluidez la llegada de tres vuelos.

Los horarios se conocen. La cantidad de pasajeros se puede estimar. Los autos que llegan a buscarlos forman parte de la operación habitual de cualquier terminal. Esa concentración exige capacidad y organización.

La próxima prueba ya tiene fecha. Del 19 al 22 de octubre, el Espacio DUAM recibirá la Argentina Oil & Gas Patagonia, con más de 17.000 visitantes estimados durante la exposición y más de 400 expositores. Las carpas ya se están montando y es previsible que las delegaciones comiencen a llegar en los días anteriores.

El entorno deberá absorber pasajeros, expositores, proveedores y asistentes. Si el movimiento habitual ya genera semejantes embudos, la convocatoria obliga a anticipar soluciones: agilizar las entradas y el cobro, ordenar el transporte de pasajeros, habilitar sectores de ascenso y descenso y coordinar la circulación y el estacionamiento vehicular con el predio ferial.

La exposición tiene fecha conocida. La demanda es previsible. Aunque con poco tiempo, las autoridades responsables tienen tiempo para organizar una respuesta.

Neuquén invita al mundo a conocer Vaca Muerta, su ciudad o sus lugares turísticos. Pero el Presidente Perón no deja de tener un aeropuerto de nivel "aeródromo" mal organizado que no acompaña lo que la potencia neuquina desarrolla.