A la búsqueda de dos jóvenes desaparecidos se suman otros cuatro y una Alerta Nati en Neuquén

Buscan en la capital a dos mujeres, un menor y a cuatro jóvenes de los que se desconoce el paradero. Solicitan aportar datos para su localización.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un pedido de ubicación y paradero para dar a conocer a la comunidad sobre la desaparición de seis jóvenes y un adolescente, bajo una Alerta Nati. Todos son intensamente buscados en la ciudad de Neuquén .

Uno de ellos se encuentra desaparecido desde el miércoles 7 de octubre de su domicilio de esta capital. Se trata de Renzo Alberto Quiñones Cortez de 34 años con domicilio en el sureste de la ciudad. De acuerdo a la descripción que realizaron ante la Policía, es un hombre de nacionalidad argentina, de una altura de 1,83 metros; de tez blanca, cabellos cortos marrones, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Al momento de ausentarse se lo vio en el barrio Confluencia con la siguiente vestimenta: campera azul, saco celeste, pantalón de vestir celeste y zapatos negros.

Ante cualquier información, solicitan que se comuniquen a la Comisaría 19º al telèfono: (299) 4400796.

Desaparecido en pleno centro

El otro joven que es intensamente buscado por la Policía para dar con su paradero tiene 26 años. De acuerdo a la denuncia de su desaparición, se lo vio por última vez este viernes en pleno centro neuquino.

Se trata de José Manuel Valdebenito Rodríguez, de nacionalidad argentina y una altura de 1,80 metros. Siempre, según la descripción brindada por la Policìa provincial, es un joven de tez blanca, cabellos castaños cortos, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Su vestimenta al momento de ausentarse:tenía un buzo beige con capucha, pantalón corto negro y zapatllas blancas.

Ante cualquier información solicitan comunicarse con la Comisaría Primera al (299) 5867520.

Emiten Alerta Nati por la desaparición de un adolescente

Desde la Policía informaron sobre la emisión de una Alerta Nati para dar con el paradero de un adolescente de 16 años. Fue identificado como Lautaro Nicolás Segovia cuya contextura física fue definida como delgada, de acuerdo a la denuncia radicada por su desaparición. Además, tiene una altura de: 1,63 metros, de tez trigueña; ojos y cabellos oscuros.

Al momento de ausentarse vestía una gorra negra, campera negra con rayas blancas, pantalón gris y zapatillas blancas.

Ante cualquier información comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o bien a la Comisaria 17º (tel. 299 – 4430098).

Los otros cuatro jóvenes que se sumaron a la búsqueda

Este sábado, la Policía de la Provincia sumó otros cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos. Una joven de 26 años también es buscada por estas últimas horas. Su identidad es Camila Andrea Monti, de nacionalidad argentina, una altura de 1,60 metros; tez blanca, cabellos rojizos y oscuros largos; y ojos negros. La joven tiene una contextura física delgada.

Se informó que fue vista por última vez en el barrio San Lorenzo, del oeste de la ciudad. Estaba vestida con campera negra, jeans azul y zapatillas rosadas con blanco.

La joven está desaparecida desde el 2 de octubre a las 17.30.

Para proporcionar datos de su paradero comunicarse al (299) 4192047 de la Comisaria 16º.

También es buscado un adolescente de 19 años en Neuquén. Su nombre es Joaquín Ismael Campos, de nacionalidad argentina, de 1,85 metros de altura, de tez trigueña, cabellos cortos negros, ojos negros; y de una contextura física delgada.

Se informó que fue visto por última vez sobre calle Necochea al 2000, en el noroeste de la capital neuquina.

Se desconoce si tiene un celular y la vestimenta al momento de ausentarse, que fue el pasado 7 de octubre a las 17.

Ante cualquier información comunicarse con la Fiscalía Interviniente: JUZGADO DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA N°2 o bien con la Unidad Policial Interviniente BAP al (299) 4569787.

Otra joven mujer también es intensamente buscada tras permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre. Se trata de Tania Alejandra Martínez de 24 años. Es de nacionalidad argentina, tez blanca, cabellos y ojos oscuros; y una contextura física robusta.

Se indicó que se desconoce si actualmente cuenta con teléfono, como así tampoco la vestimenta al momento de ausentarse.

Ante cualquier información comunicarse con el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 2 o a la Unidad Policial Interviniente al (299) 4569787.

Además, se busca a un hombre de 35 años domiciliado en la zona sur de la ciudad de Neuquén. Se trata de Gabriel Matías Paillalef, de nacionalidad argentina. Según la descripción proporcionada por la Policía, es de una altura de 1,75 metros, tez blanca, cabellos cortos negros, ojos negros y contextura física delgada.

El mayor fue visto por última vez sobre la Avenida Olascoaga y Montevideo de esta ciudad. Se desconoce cómo estaba vestido al momento de ausentarse, que fue este sábado.

Solicitan a la comunidad que si saben algún dato comunicarse al Juzgado de Familia no 3 o bien la Comisaria 2º al Tel .: (299) 4424063.