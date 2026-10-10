Rolando Figueroa: "En el 2030 Neuquén va a ser otra provincia y vamos a duplicar toda la actividad económica"

El gobernador repasó el interés internacional en la provincia, la nueva relación con las empresas operadoras y la política de exención impositiva para la creación de empleo local.

De regreso de su viaje oficial a París, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que sigue en alza el interés internacional por la provincia. Además, auguró buenas perspectivas para el futuro de Neuquén, no solo por el crecimiento de la industria hidrocarburífera , sino por la posibilidad de desarrollar otras economías. También mencionó la posibilidad de mejorar los indicadores de educación y empleo y sustentar las bases de una provincia que no se vuelva "tierra arrasada" cuando se acaban los recursos no renovables.

Tras sus reuniones con autoridades diplomáticas y empresarios en el exterior, explicó que destacan las garantías institucionales del territorio provincial. “Existe un prestigio de la provincia del Neuquén en ese sentido con la seguridad jurídica , la seguridad política, sobre todo ahora la transparencia , que es un intangible muy valorado en el mundo, y esto a nosotros nos entusiasma y nos responsabiliza de construir entre todos una nueva etapa de Neuquén que, sin lugar a dudas, ya comenzó”, afirmó Figueroa en una entrevista con LM Neuquén y LU5 .

“En la embajada en París , en particular, se notó una alta presencia de empresarios que pedían hablar con nosotros, donde pudimos mostrar la provincia y despertar el interés de los inversores”, afirmó.

Figueroa sostuvo que el desarrollo económico exige la sustentabilidad social y el cuidado ambiental como premisas irrenunciables. "Nosotros somos muy conscientes de que no puede existir un desarrollo económico sin considerar la sustentabilidad social y sin el cuidado ambiental", aseguró.

Claudio Espinoza

Detalló que los mercados internacionales ya demandan menores emisiones de metano en el consumo de gas natural licuado (GNL), como es el caso de Corea o Japón, y que la provincia cuenta con recursos para ofrecer al mundo seis veces el consumo nacional de los próximos 30 años.

"El GNL es la molécula de la transición energética", dijo el gobernador. Agregó: “Con lo cual t enemos que atraer las inversiones, monetizar correctamente ese subsuelo y ya utilizarlo para la transformación de Neuquén. Esto no nos puede pasar como a otras provincias o como a otros lugares del mundo donde se acaba el gas y el petróleo y es tierra arrasada".

Así, agregó que el gobierno provincial trabaja de manera conjunta con las operadoras petroleras no solo para garantizar el cumplimiento de protocolos ambientales, sino para que Neuquén cuente con una generación educada y con nuevas perspectivas una vez que los recursos declinen.

Un nuevo vínculo con las operadoras petroleras

Para Figueroa, la posibilidad de planificar a futuro se basa en un cambio de paradigma a la hora de vincularse con los grandes jugadores de Vaca Muerta. "Si el gobierno anterior iba de rodillas a pedirle por favor a las operadoras para que le anticipen fondos para pagar aguinaldo, indudablemente en la relación se estaba debilitando el gobierno", disparó.

Y aclaró que su gestión cambió la forma de vincularse con las grandes empresas. "Nosotros a las operadoras hoy le exigimos fondos para las becas, anticipos para el desarrollo de infraestructura que va a impactar sobre todo en la región Vaca Muerta, le pedimos un instituto de formación para nuestra gente que es el más moderno del mundo", aclaró.

"También le estamos pidiendo que incrementen la participación relativa en la distribución del costo petrolero a empresas neuquinas", dijo el mandatario provincial y agregó: "A su vez, ahora incorporamos la obligación de ir generando distintas pruebas piloto en los yacimientos para ver cómo vamos a desarrollar en Vaca Muerta un programa agrícola-ganadero en donde el testeo del suelo lo hacen las propias operadoras".

"Y ahora vamos a trabajar, vamos a empezar a generar energía junto con las operadoras, para que ellas, a su vez, se beneficien disminuyendo las emisiones de metano", agregó. Asimismo, ratificó el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación para incluir el sector upstream dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Claudio Espinoza

“Lo que cambió fue la decisión política de decir, 'Nosotros queremos ser una provincia que desde ahora vamos a generar la transformación de Vaca Muerta y que cuando se termine el gas y el petróleo vamos a tener una economía tan desarrollada que no se va a resentir en el andar'”, subrayó.

El impacto de Vaca Muerta en el metro cuadrado

El titular del Ejecutivo provincial vinculó el incremento del Producto Bruto Geográfico (PBG) con las políticas sociales y educativas. Destacó que la provincia registró una baja de la desocupación de más de un 65% y una reducción en la cantidad de hogares pobres superior al 50%. Atribuyó estos resultados a la implementación del programa Emplea Neuquén, las becas Gregorio Álvarez y el apuntalamiento al Centro Pyme.

“Somos la provincia en la cual se construye más per cápita, tanto en obra pública como en inversión privada; somos la provincia en la cual más se vende en supermercados, somos la provincia que más se patenta en vehículos y también es la provincia que más invierte en educación”, aseveró el gobernador.

En materia de obra pública, Figueroa anunció la ejecución de 1.050 kilómetros de rutas en dos años para duplicar la red vial de la provincia e impulsar el desarrollo del sector turístico.

Incentivos fiscales al empleo local y metas hacia 2030

Figueroa expuso la urgencia de su gestión de cuatro años y fijó metas socioeconómicas hacia el año 2030. Proyectó la duplicación de los ingresos por regalías, del presupuesto provincial y del volumen de la actividad económica general.

“La gente nos dio cuatro años; si no nos apuramos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos a pasar a los libros de historia como alguien que no logró lo que se propuso”, sostuvo.

En materia tributaria, detalló los esquemas de exención del impuesto a los Ingresos Brutos mediante el Registro e Información de Empleo (RIDE) para las compañías que incorporen mano de obra neuquina. Indicó que el sector primario y diversas regiones turísticas no pagan este tributo, mientras que existe una alícuota simplificada del 2,5% para pequeños contribuyentes.

“El empresario no se lo puede ahogar, se lo tiene que liberar para que genere las condiciones para que crezca la economía”, concluyó Figueroa