¿Qué pasará con las lluvias durante este sábado en Neuquén?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que la jornada será fresca y con ráfagas de viento. El detalle.

El pronóstio en Neuquén para este sábado tendrá una jornada fresca y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan 14 grado s durante el día y apenas 3 grados en el período nocturno, con cielo cubierto al finalizar la jornada.

El viento también tendrá cambios . Durante el día soplará desde el noreste a 17 kilómetros por hora , con ráfagas de igual intensidad. Por la noche rotará al este y, aunque mantendrá esa velocidad, las ráfagas podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

La jornada tendrá temperaturas inferiores a las previstas para el domingo, cuando el registro diurno llegará a 21 grados.

Sin embargo, el ascenso térmico estará acompañado por un cambio en las condiciones: desde mañana por la noche se esperan lluvias débiles y dispersas.

Cómo estará este sábado durante el día

Para quienes tengan actividades previstas durante este sábado, el dato central será la temperatura diurna de 14 grados. El pronóstico anticipa una jornada más fresca que las dos siguientes, ya que tanto el domingo como el lunes tendrán valores de 21 grados durante el día.

El viento del noreste se mantendrá en torno a los 17 kilómetros por hora. Para esta franja, la AIC no prevé ráfagas por encima de esa velocidad, a diferencia de lo que ocurrirá durante la noche.

Con esos registros, el sábado tendrá una menor intensidad de viento que el domingo. Mañana, la velocidad diurna prevista será de 26 kilómetros por hora, nueve kilómetros por hora por encima del valor informado para hoy.

Claudio Espinoza

Una noche fría en Neuquén

El cambio más marcado de este sábado llegará durante la noche. La temperatura prevista será de 3 grados.

Por eso, quienes permanezcan fuera de casa hasta las últimas horas del día deberán tener en cuenta que las condiciones serán más frías hacia la noche.

La AIC anticipa cielo cubierto para ese período y viento proveniente del este. La velocidad se mantendrá en 17 kilómetros por hora, pero las ráfagas aumentarán hasta los 31 kilómetros por hora.

Claudio Espinoza

Cómo seguirá el tiempo

El domingo traerá un ascenso de la temperatura: se esperan 21 grados durante el día y 8 grados por la noche. El cielo estará cubierto en el período diurno, con viento del noreste a 26 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Por la noche llegarían lluvias débiles y dispersas, una condición que también está prevista para el lunes, tanto durante el día como en el período nocturno.

El inicio de la semana mantendrá una temperatura diurna de 21 grados y tendrá un registro de 9 grados por la noche.