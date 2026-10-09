Neuquén proyecta sumar 910 plazas penitenciarias para ampliar la capacidad de las cárceles de la provincia

El Gobierno provincial avanza con obras en las unidades de Neuquén capital, Cutral Co y Zapala. El plan busca elevar la capacidad de alojamiento de 492 a 1.402 lugares, en un contexto de sobrepoblación en las comisarías.

El Gobierno de Neuquén avanza con un programa de ampliación y modernización penitenciaria que proyecta incorporar 910 nuevas plazas y elevar la capacidad de alojamiento de 492 a 1.402 lugares. El crecimiento, superior al 184%, busca responder al déficit acumulado y fortalecer las condiciones de seguridad, custodia y trabajo en las unidades de detención.

La iniciativa fue presentada en respuesta a la problemática de la sobrepoblación en las dependencias policiales, donde permanecen alojadas personas procesadas y condenadas. Según los datos publicados recientemente, las comisarías de Neuquén capital tenían 181 detenidos para una capacidad habilitada de 72 plazas, con una ocupación del 251,4%.

Las intervenciones penitenciarias forman parte de una planificación más amplia que contempla 45 obras de seguridad y 46.686 metros cuadrados de infraestructura en la provincia. Dentro de ese programa, las ampliaciones de las unidades de detención N.º 11, N.º 22 y N.º 32 constituyen ejes centrales para aumentar la capacidad del sistema provincial.

La iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa aborda una problemática que se acumuló durante años. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la infraestructura recibida resultaba insuficiente y que la inversión penitenciaria había quedado relegada. Al inaugurar el primer nuevo pabellón de la U11, en diciembre de 2025, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, describió el proceso como un cambio frente a décadas de desinversión.

Docentes denunciaron requisas excesivas en el ingreso.

Uno de los antecedentes centrales es la cárcel de Senillosa, cedida al Gobierno nacional durante la gestión provincial anterior, en el marco del acuerdo que permitió desocupar la antigua Unidad 9 de la capital neuquina. El proceso de cesión recíproca quedó plasmado en acuerdos de 2017 y el establecimiento de Senillosa pasó a integrar el sistema penitenciario federal.

Figueroa cuestionó esa decisión y sostuvo que la cesión de una cárcel construida por Neuquén, a cambio del predio de la antigua U9, dejó a la provincia rezagada en disponibilidad de plazas. Ese antecedente forma parte del diagnóstico con el que la actual gestión fundamenta la necesidad de recuperar capacidad penitenciaria mediante nuevas inversiones.

Las obras en la Unidad 11 de Neuquén

En la Unidad de Detención N.º 11, ubicada en el límite entre Neuquén y Centenario, el programa se desarrolla por etapas. Al pabellón de máxima seguridad inaugurado en diciembre de 2025 se sumará un segundo módulo, cuya apertura fue anunciada para noviembre de 2026. Esta nueva infraestructura comprende 2.738 metros cuadrados y una inversión superior a los 8.100 millones de pesos. Incluye celdas individuales, espacios de visitas, sala de monitoreo, vigilancia permanente y un perímetro reforzado.

En paralelo, se ejecuta la tercera etapa de ampliación de la U11, destinada a mediana seguridad. Comprende aproximadamente 6.700 metros cuadrados y, según el cronograma informado en septiembre, se prevé su inauguración para julio de 2027. La continuidad de estas etapas permitirá ampliar progresivamente la capacidad del establecimiento.

El nuevo pabellón de máxima seguridad contará con 26 celdas y un sector de visitas con acceso independiente. Secretaría de Prensa y Comunicación

El plan también contempla la construcción de instalaciones modulares con capacidad para 190 personas en un terreno lindante perteneciente a la Unidad de Detención N.º 11. Dispondrán de celdas comunitarias e individuales y un sector destinado a salud mental.

El proyecto incluye consultorios médicos, aulas, talleres, espacios de visitas y dependencias para el personal penitenciario, además de un sistema integral de seguridad y control, videovigilancia, alarmas perimetrales y protección contra incendios.

Cutral Co y Zapala también sumarán plazas

En Cutral Co, la Unidad de Detención N.º 22 incorporará un pabellón de máxima seguridad para 26 personas. El inicio de la obra fue anunciado en abril de 2026, con una inversión de 11.872 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días.

El proyecto contempla sectores de vigilancia, atención sanitaria, entrevistas y visitas, además de garitas y refuerzos perimetrales. La planificación incluye también un nuevo pabellón de mediana seguridad.

Los defensores de condenados a prisión perpetua hacen planteos con el objetivo de que logren acceder a la libertad cumplidos ciertos plazos.

En Zapala, la Unidad de Detención N.º 32 forma parte del programa con la construcción de pabellones de máxima y mediana seguridad. Las intervenciones previstas incorporarán nuevos espacios de alojamiento y sistemas reforzados de control, fortaleciendo la capacidad penitenciaria en el centro de la provincia.

Educación, salud y trabajo dentro del sistema penitenciario

El programa también contempla espacios destinados a educación, salud y trabajo, para que el crecimiento de la infraestructura esté acompañado por mejores condiciones de funcionamiento y herramientas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

La proyección de 910 nuevas plazas expresa la magnitud de la ampliación prevista. Con obras terminadas, otras en ejecución y nuevas etapas planificadas, la Provincia busca dar una respuesta sostenida a la emergencia penitenciaria, mejorar las condiciones laborales del personal y contar con infraestructura adecuada para el cumplimiento de las penas.

Las obras forman parte de la respuesta del Ejecutivo al déficit de alojamiento penitenciario, en un escenario en el que las comisarías también cumplen funciones de custodia prolongada. La incorporación de nuevas plazas apunta a ampliar la disponibilidad de espacios en establecimientos destinados al cumplimiento de condenas y a la detención de personas bajo distintas situaciones procesales.