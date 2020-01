La Policía creyó que pedían ayuda pero era un loro

Se puede ver a un hombre que que se encuentra afuera de la propiedad arreglando un auto. El hombre, mientras continúa con su tarea, hace caso omiso a los alaridos que se escuchan, cuando de repente acuden cuatro uniformados para socorrer a la supuesta víctima que se encontraba gritando "let me out" (déjenme salir).

Entonces, el hombre entra a su casa mientras los policías esperan afuera. Cuando vuelve, lo hace con un loro de 40 años llamado Rambo y se lo presenta a los oficiales. "A veces grita ‘socorro, socorro, déjenme salir’. Es algo que le he enseñado cuando era bebé y Rambo vivía en una jaula", explicó entre risas el hombre. Los policías también se tomaron la situación con humor.

El dueño del ave les explicó que aunque él estuviese cerca, a Rambo no le gustaba estar solo y que, además, también canta.

