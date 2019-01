Acá, todas las respuestas de Tinelli:

1- ¿Cuándo vuelve ShowMatch? Amoooo

Vuelve en abril. La idea es el lunes 8.

2- ¿Conocés Tandil?

No conozco. Mi mujer ne insiste siempre que vayamos. Ella se crió entre Necochea y Tandil”

3- ¿Sos feliz?

Muy.

4- ¿Este año vuelve el Bailando o volvés con algo nuevo?

Vamos con el SuperBailando por los 30 años en la tele y algunas sorpresas más.

5- ¿Venís a Panamá Marcelo?

No lo tengo pensado. Me cuentan que es hermosísimo. El último que me invitó fue Miguel Del Sel.

6- Yo creo que a San Lorenzo lo conocen solo por vos, ¿qué decís?

Noooooo. No lo comparto para nada. Tiene una historia muy rica, que excede mi nombre.

Captura-Tinelli-San-Lorenzo.jpg

7- ¿Marce, nos vamos a reforzar para la Copa?

Estamos trabajando muchísimo para reforzarnos bien para este 2019. No todos los refuerzos pueden llegar tan rápido, pero estamos todos los días metidísimos en el tema.

8- ¿Malena Narvay va estar en el Bailando 2019?

¡Nos encantaría!

9- ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas con tus hijos?

Cuando puedo escucharlos y estar con ellos compartiendo las cosas más simples. Me gusta estar siempre presente junto a ellos, en los malos y buenos momentos.

10- ¿Qué se siente ser el hombre más famoso/mediático de la Argentina?

No me siento así. Soy conocido/famoso por mi trabajo. Solo eso.

11- ¿Marce, qué te aporta Larry en tu equipo?

La lealtad, el compañerismo, su tarea social silenciosa ayudando a miles de personas, su gran sentido del humor, y su enorme profesionalismo. Lo adoro.

12- ¿Marcelo Tinelli PRESIDENTE 2019?

Mis ganas y mi vocación de servicio para poder ayudar a cambiar esta situación tan difícil que vivimos están firmes. No sé cuándo llegará ese momento y jamás pensaría en un cargo, sino en trabajar junto a un gran equipo para modificar esta realidad.

Tinelli-Presidente.jpg

13- ¿Tenés expectativas con el programa que se viene este año?

Muchísimas. Festejamos los 30 años en la tele y siento que la gente se va a enganchar mucho.

14- ¿Vuelve ficción para este año con youtubers?

Estamos preparando una que está muy buena. Y hay un par de proyectos de ficción dando vueltas por ahí.

15- ¿De qué raza es el perro de Guille de ojitos claros?

Se llama Venus y nos dijeron que era chihuahua. Pero es una rara mezcla de razas.

16- ¿A los cuántos años empezaste en la tele?

Empecé en el 83 con Juan Alberto Badía en Canal 9.

17- ¿Venís a Necochea?

Primeros días de marzo estamos por allá (corazón)

18- ¿Qué cocinaste anoche?

Una comida italiana riquísima (me hago bombo). Bruschettas, carpaccio de carne con aceite de trufas, ensalada caprese, pastas con salsa napolitana y otra con frutos de mar. Todo de diez.

19- ¿Cuál de tus hijos te convierte en abuelo primero?

No veo a ninguno hoy cerca jaja.

Tinelli-hijos.jpg

LEÉ MÁS

Volvió Mirtha Legrand: "Estoy muy feliz"

Polémica con Cristina Pérez por los despidos en Telefe