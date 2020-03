Marcos Koopmann, vicegobernador de la provincia, aclaró en diálogo con LU5 que durante los primeros tres meses, el interés estará subsidiado por el BPN. Los beneficiarios tampoco abonarán gastos de comisión.

La otra opción es pagar dentro de los 365 días de otorgado el crédito pero después de los tres meses de gracia; es decir, en los nueve meses restantes, la tasa de interés. Para estos beneficiarios, el interés será del 15%, ya que el IADEP se hará cargo de absorber la diferencia del 9% de interés de la tasa que tiene actualmente el banco.

Para acceder al crédito, no es necesario abonar los salarios a través del BPN pero sí se exige tener una cuenta en la entidad. Los que no la posean, podrán tramitar el producto a través de los canales electrónicos a fin de cumplir con el aislamiento que rige en todo el país. Los no clientes del banco que paguen dentro de los 90 también tendrán un crédito a tasa cero pero, si pagan dentro de los nueves meses restantes, abonarán una tasa del 20%.

Koopmann señaló que aquellos que no cuenten con las carpetas de documentación requerida podrán acceder al crédito si alistan esos papeles en 48 o 72 horas. Tras aprobarse su solicitud, tendrán acreditado en su cuenta el monto que estime el banco para hacer frente al pago de salarios y en un lapso de 48 horas.

Los interesados en acceder a este crédito blando deberán ingresar a través del sitio web del Centro Pyme Adeneu, que en el primer día de funcionamiento ya recibió la solicitud de 480 empresarios y trabajadores autónomos interesados. Para aquellos que deban vincularse primero con el BPN, la entidad bancaria tiene su página web a disposición y los teléfonos (0299) 4496603, (0299) 4496604, (0299) 4496605, (0299) 4496606, (0299) 4496607, (0299) 4496608, (0299) 4496609, (0299) 4496610, que reciben llamados entre las 9 y las 15.

"Estamos esperando que en 60 o 90 días se reactive la economía y cuando la actividad comience a funcionar, ellos podrían pagar el crédito y no pagarían ningún tipo de interés", sostuvo el vicegobernador en diálogo con la emisora. "Es una situación muy compleja y difícil; hoy las actividades están paradas, sin facturación ni ingreso", afirmó y aclaró que cuando se abran las puertas de los comercios y empiecen a trabajar los profesionales, "se va a generar una velocidad pero el recupero económico va a llevar mucho tiempo".

"Venimos de hace dos años que la Argentina no crece; es una situación muy compleja y hay que trabajar muchísimo para salir de este problema, por eso brindamos estas herramientas", dijo y aclaró: "Hoy la prioridad es la sanidad y ver cómo afrontamos al COVID 19 pero nos interesa sostener a las PyMEs y los puestos de trabajo".

