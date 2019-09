Un periodista le consultó al jugador sobre las ausencias de las principales estrellas de la NBA, rápidamente el DT tomó la palabra y dijo: "Creo que es algo irrespetuoso sacar algo como esto. Esto es irrespetuoso para Francia o cualquier otro. Esto es un torneo y Francia nos venció".

"No importa quien está en el equipo. No Puedo estar más orgulloso de estos 12 chicos que sacrificaron su verano para venir aquí. Nunca habían jugado juntos antes y se juntaron en la cancha, compitieron y merecen crédito por eso, así como Francia merece crédito por ganar. No se trata de ‘Estados Unidos tiene a otros chicos’. No se trata de los otros chicos, estos son los chicos que están aquí, e hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de eso", agregó.

"Si no quieren jugar, no quieren jugar. Yo sé cómo me siento, no sé que están sintiendo esos chicos. Y en mi cabeza no entiendo como solo hablan de lo que pudimos tener. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que ellos (sus compañeros) hicieron?", dijo.

"Para nosotros no se trata de quién no esta aquí. Lo hemos dicho por un tiempo. Somos los mejores 12 que competimos por América, justo como cualquier otro país. Para nuestro país no se siente así, pero no nos importa. Queríamos competir y lo hicimos", concluyó.

Aarón Morales on Twitter Preguntan a Donovan Mitchell por otros NBA que no han venido.



El jugador responde educadamente. Lo normal. Pop interviene sin ser preguntado y dice esto: pic.twitter.com/fk2UhUxrZX — Aarón Morales (@Aaron_Morales_) September 11, 2019

