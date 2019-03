"Esperamos que sea una fiesta en el mejor término de la palabra: que nos acompañen esas amigas y amigues que a lo largo de los años han estado siendo parte, que nos acompañen muchas mujeres que en estos años hemos acompañado en sus procesos de aborto o en sus reclamos por justicia ante las violencias sexistas y masculinistas, que nos acompañen compañeras y compañeros de trabajo que nos ven todos los días activando en distintas instituciones y llevando aportes", deseó la referente de La Revuelta.

"Van a estar artistas que nos han acompañando desde los inicios como Anahí Pereyra y Noe Pucci. También, Mía Salas, una compañera travesti de Río Cuarto que conocimos a través de actividades de la red de socorristas y que se mostró muy entusiasmada con venir a ser parte de este show por nuestro cumpleaños", precisó Zurbriggen, al tiempo que destacó los monólogo "irónicos, ácidos y asertivos" de la standapera Ana Carolina, quien también será de la partida.

La activista adelantó que esta noche se presentará el logo de La Revuelta. "No le encontrábamos la vuelta a eso hasta que dos compañeras comunicadoras y diseñadoras se pusieron a trabajar para crear una marca que nos contiene muchísimo", indicó.

A su vez, señaló que la entrada tendrá un valor de 100 pesos para "afrontar los costos de la organización" de la actividad. "A diferencia de otras veces, decidimos que las artistas merecían cobrar por su trabajo, aunque por supuesto el aporte económico no fue una condición que hayan puesto para estar en el show", explicó.

No obstante, aclaró que "el valor de la entrada no es para excluir a nadie" y que "si hay compañeres que nos plantean que no pueden pagar, van a entrar igual. Esto tiene que ser una fiesta, hay que celebrar la existencia del feminismo".

Repasando un poco de historia

Entre las reflexiones que surgen a partir del nuevo aniversario de La Revuelta, Zurbriggen destacó la necesidad de hacer hincapié en la trayectoria y la historia de la colectiva, a partir de que ella, Graciela Alonso y Valeria Flores se presentaron en un escenario público en el marco de una movilización por el Día Internacional de la Mujer, un 8 de Marzo del 2001.

"Parece que el feminismo surgió con las movilizaciones de NiUnaMenos. Hay cierto exitismo a la hora de pensar lo que estamos consiguiendo como movimiento y un borramiento de todo lo previo que fue permitiendo instalar las posibilidades de llegar al momento en el que estamos", postuló. En ese sentido remarcó que es importante recordar que hubo quienes "nos pusimos el pañuelo verde en el 2005 para discutir la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito".

"La Revuelta es parte de muchos movimientos y organizaciones feministas que instalaron temas que no tomaban otros movimientos progresistas o del campo de las izquierdas, para pensar la cultura y la cultura".

En cuanto al motor que tuvo en un principio a la colectiva, expresó: "Nuestro propósito fundamental era hacer activismo callejero, llevar al feminismo a las acciones políticas callejeras y reclamar políticas públicas y derechos. Pero sobretodo nos interesó siempre problematizar la cultura patriarcal, heteronormativa y racista en la que vivimos".

En cuanto a la evolución de la colectiva recordó diferentes acciones y actividades de La Revuelta que derivaron en alianzas y articulaciones con otras organizaciones, sindicatos o la Universidad Nacional de Comahue. Además, calificó como “clave” la interacción con Lohana Berkins activista trans, impulsora de la identidad transgénero que falleció el 5 de febrero del 2016. “Lohana nos trajo la posibilidad de pensar mucho de lo que veníamos haciendo justamente por su corporalidad travesti, salteña, pobre. En su momento estuvo vinculada a la prostitución y logró con su activismo salir de esos ámbitos. Conocer a Lohana nos hizo repensar muchas cosas que dijimos en el 2001, vinculadas a las corporalidades de las mujeres y a como pensar las vulnerabilidades en este sistema", afirmó.

"Pensado en las autocríticas que podemos hacer, que seguramente son muchas, a mi la que más me pesa es no haber tenido la capacidad de reconciliar diferencias con compañeras que se fueron de La Revuelta. Esa es una deuda también para pensar en todos los movimientos”, agregó.

De cara al futuro, Zurbriggen recalcó La Revuelta sigue poniendo energías en la red de socorristas en Argentina y en la red de acompañantes de América Latina y el Caribe donde están activando desde hace dos años. "La red de socorristas surgió por impulso político de La Revuelta en 2012 y que hoy contiene a 45 colectivas del país dando información y acompañando las decisiones de abortar de quienes nos consultan", recordó.

"También queremos incidir en los modos hegemónicos en los que se plantea la medicina. Estamos haciendo un trabajo de articulación con sectores de salud para abordar temas vinculados a la salud sexual y reproductiva y para que la Organización Mundial de la Salud reconozca a las acompañantes como parte de la garantía de un aborto seguro", añadió.

Por último, contó que están relanzado el servicio socorro violeta de asesoramiento legal y acompañamiento en casos de violencia masculinistas y remarcó que seguirán luchando para que la Educación Sexual Integral se implemente en las instituciones educativas. "Estamos en momentos de inflexión con el tema y hace falta profundizar ese accionar que viene desde el 2006, cuando la ley se aprueba", concluyó.

