La táctica budista de Gallardo, el palito a Boca y la indirecta a Juanfer

Entre tantos palos para todos lados, críticas y cuestionamientos, hubo tiempo también para el rélax en la conferencia virtual que brindó este martes Marcelo Gallardo . El momento de mayor sorpresa fue cuando contó cómo mantiene esa calma que trasmite a pesar del enojo que lleva por dentro. "No hay que salirse del eje, no enojarse más de la cuenta. Hay situaciones que no dependen de mí. No me convertí en budista pero sí estoy haciendo un poquito de 'ooommm' para llevar adelante este contexto tan complejo", reveló el técnico de River en la conferencia de prensa virtual, en la que no se salvó ni Boca .

Críticas a Boca

El contagio masivo en Boca todavía genera una interrogante respecto a su visita a Paraguay para enfrentar este jueves a Libertad. Si bien no mencionó a ningún equipo, en su conferencia de prensa, Marcelo Gallardo criticó que se desoyeran las recomendaciones existentes en el Protocolo. "Si Conmebol a mí me dice que un jugador que se testea y da positivo no puede subirse a un avión, entonces yo intentaré respetarlo", dijo el DT de River.

https://twitter.com/javigilnavarro/status/1305935029571383302 "Un jugador que da positivo no puede subirse a un avión", #Gallardo se refirió a la situación que está sucediendo con Boca.#River pic.twitter.com/80aFeWICbz — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) September 15, 2020

"Lo único que puedo hablar es de nosotros, lo que a nosotros nos oficializó Conmebol con respeto a esos protocolos que debíamos respetar, y yo intentaré respetarlos, claramente", explicó Gallardo.

"Porque tampoco voy a exponer, más allá de que en este caso un Gobierno pueda asumir esa responsabilidad", manifestó con respecto a que las autoridades de Paraguay permitirán el ingreso del plantel de Boca a pesar de los test positivos.

La salida de Juanfer

"Él me lo planteó, tenía ganas de irse. A partir de ahí tratamos de resolver las formas, que no fueron las más prolijas. Hemos hablado con él y no he tenido problema en darle posibilidad de salida. Le di mi pensamiento y respeté su decisión. Él pidió un permiso para no seguir entrenando, lo obtuvo y decidió irse al extranjero a esperar que se cierre su pase lejos de nuestro club", aseguró Gallardo.

https://twitter.com/jpbombaok/status/1305907689780846598 “Va a ser eterno”. Marcelo Gallardo sobre Juanfer Quintero. pic.twitter.com/eDESXGGEr1 — Jotapé (@jpbombaok) September 15, 2020

"Tengo un vínculo cercano y de afecto con el jugador. Le deseo lo mejor en su carrera. Que siga tratando de transmitir su talento en una liga que es inferior, pero él eligió. El cariño será eterno", agregó el Muñeco