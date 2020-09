Gallardo: "Me hago responsable de la lista que presenté"

El entrenador de River , Marcelo Gallardo , se mostró crítico respecto de la reanudación de la Copa Libertadores de América en medio de la pandemia de coronavirus. A 48 horas del partido ante San Pablo por la tercera fecha del Grupo "D" resaltó que "no se hará preguntas" en cuanto a la diferente preparación física con el rival y que "van a dar batalla" pese a que asumirá el compromiso sin ningún partido preparatorio previo.

Además se refirió a una decisión que hizo mucho ruido: "No hice uso de la lista de CONMEBOL porque siempre trabajé con un grupo de 30 futbolistas. Los chicos de Reserva no están preparados para la Copa. Me hago responsable de la lista que presenté". Y protestó porque les están imponiendo salir a jugar "en el peor momento" de la pandemia, además de renegar del "silencio" de las autoridades.