¡La levanta en Za-pala! Cuánto cobra Don Bosco por el pase del Huevo

"Me genera una alegría enorme, no solo por nosotros si no por él, se merecía pasar a una liga tan importante. Todavía no podemos cobrar una última cuota del pase de Racing al Sporting Lisboa, están los abogados trabajando en eso. No sé los números finales en que se hizo la transferencia pero nosotros cobramos el 1,7 del total de pase. En realidad, el derecho formativo equivale al 3 %, pero también el Huevito estuvo en Unión y en Ferro y les corresponden su parte y se llevan el resto", explicó el directivo.

Es decir, pasando en limpio, si la operación se concretó finalmente en 10 millones de euros como asegura la prensa europea, al Barrio, como apodan a Don Bosco le entrará 170 mil euros. Trasladándolo a pesos serían 15.141.000 de la moneda nacional aproximadamente.

Claro que a esa impactante suma hay que realizarle algunos descuentos. "El estudio de abogados que nos hace los trámites de cobranza se queda con un 17,5%, (2.650.000 pesos aproximadamente) el banco también nos cobra una comisión. No sabemos todavía los números finales que nos va a quedar queda. Por supuesto que no deja de ser un fondo que jamás lo íbamos a lograr. Los números son esos", destaca con una sonrisa.

image.png

En definitiva, Don Bosco obtendría una suma que superaría largamente los 10 millones de pesos. De la nada, solo por el pase del Huevo Acuña. Como dijo su presidente, sería imposible alcanzar semejante fortuna de otro modo. Ni en años de vida en Lifune los conseguiría.

Ya la vez pasada había facturado cerca de 3 palitos por la primera gran transferencia del Huevo. Lo bueno y saludable es el fin que se le piensa dar a esa plata, el loable destino.

"Tenemos plan de obras que estamos a la espera para darle ejecución. Todo va a la cancha y al club, no va a otro lado. Es para mejorar y agrandar la infraestructura", culmina Vallejos. Don Bosco, el querido club de Barrio que la levanta en Za-pala por Acuña...